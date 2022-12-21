Не виправдали очікувань: автомобілі 2022 року, що найбільше розчарували

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У 2022 році багато компаній порадували автолюбителів цікавими новинками. Тим не менш, є ті моделі, які абсолютно не виправдали очікувань. Журналісти CarsCoops розповіли, які нові автомобілі розчарували їх найбільше.

Кандидатів на звання головного розчарування року було багато, але експерти виділили три моделі. На їхню думку, ці авто могли порадувати автолюбителів, але через деякі причини провалилися.

Subaru Solterra/Toyota bZ4X

[ + – ] Subaru Solterra зіткнувся з кількома проблемами після початку продажу Фото: Subaru

Toyota bZ4X та її "брат-близнючок" Subaru Solterra мали стати втіленням майбутньої ідеології японського виробника. Цей повністю електричний кросовер зіштовхнувся з низкою проблем одразу після старту продажів.

Спершу покупців розчарували тим, що швидка зарядка може не працювати за холодної погоди. Потім випуск електрокросовера було перенесено через погано прикручені колеса. Toyota взагалі довелося викуповувати автомобілі в клієнтів.

Hyundai Santa Cruz

[ + – ] Hyundai Santa Cruz не зміг впоратися з конкуренцією Фото: Hyundai

Компактний пікап Hyundai міг завоювати покупців бюджетним цінником і відмінним оснащенням, якби Ford не представив Maverick нового покоління, який має кращу економію палива та нижчу вартість. Зрештою модель не змогла вибороти достатню кількість шанувальників.

Volkswagen ID. Buzz

[ + – ] Volkswagen ID. Buzz виявився надто дорогим для потенційних покупців Фото: Volkswagen

Спершу може здатися, що це влучання прямо в ціль. Мінівен має гарний дизайн, який відсилає до моделі Transporter першого покоління і цікаві особливості, але цього виявилося недостатньо.

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Вартість Volkswagen ID. Buzz у Німеччині починається із 64 581 євро. Це занадто багато для моделі з невеликою потужністю та запасом ходу 424 км за циклом WLTP. Потенційні покупці обрали дешевші моделі.

Раніше Фокус поділився, що Volkswagen має намір випустити новий електрокросовер, який стане електричною альтернативою Tiguan.