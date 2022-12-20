Для вічно молодих: Volkswagen представив кумедну рекламу своїх електромобілів (відео)

Volkswagen продовжив історію енергійної бабусі, яка є шанувальницею бренду та швидкої їзди. На цей раз вона пересіла зі старого Golf на новий електромобіль ID.4 GTX.

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Volkswagen випустив продовження популярного рекламного ролика 2010 року з літньою жінкою, яка обожнює швидку їзду. На цей раз хетчбек Golf замінили на електромобіль ID.4 GTX. Відео виклали на офіційному каналі бренду в YouTube.

За сюжетом, літня жінка все ж таки вирішила продати свій улюблений VW Golf. Після цього вона намагається знайти собі нове хобі.

Бабуся проводила час спілкування з подругами та навіть зробила собі татуювання із зображенням улюбленого авто. Цього їй було недостатньо, і її життя стало монотонним, поки вона випадково не побачила в автосалоні новий ID.4 GTX. Автодилер навіть не здогадувався про те, що поїздка з жінкою похилого віку запам'ятається йому надовго.

У ролику бабуся прокотилася на електромобілі "з вітерцем", попутно спалюючи гуму. У цей час автодилер нервово втиснувся в крісло.

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Рекламний слоган говорить: "Поверніть назад енергію". Так Volkswagen підкреслив, що їхні нові автомобілі не тільки повністю електричні, а й захопливі.

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