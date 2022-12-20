Для вечно молодых: Volkswagen представил забавную рекламу своих электромобилей (видео)

Volkswagen продолжил историю энергичной бабушки, которая является поклонником бренда и быстрой езды. В этот раз она пересела со старого Golf на новый электромобиль ID.4 GTX.

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Volkswagen выпустил продолжение популярного рекламного ролика 2010 года с пожилой женщиной, которая обожает быструю езду. В этот раз хэтчбек Golf заменили на электромобиль ID.4 GTX. Видео выложили на официальном канале бренда в YouTube.

По сюжету, пожилая женщина все же решила продать свой любимый VW Golf. После этого она пытается найти себе новое хобби.

Бабушка проводила время за общением с подругами и даже сделала себе татуировку с изображением любимого авто. Этого ей было недостаточно и ее жизнь стала монотонной, пока она случайно не увидела в автосалоне новенький ID.4 GTX. Автодилер даже не догадывался о том, что поездка с пожилой женщиной запомниться ему надолго.

В ролике бабушка прокатилась на электромобиле "с ветерком", попутно сжигая резину. В это время автодилер нервно вжался в кресло.

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Рекламный слоган гласит: "Верните назад энергию". Так Volkswagen подчеркнул, что их новые автомобили не только полностью электрические, но и захватывающие.

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