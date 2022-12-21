MINI представила яркий кабриолет по случаю 30-летнего юбилея (фото)
MINI Convertible Seaside Edition получил 18-дюймовые двухцветные колесные диски Pulse Spoke и эксклюзивную окраску кузова Caribbean Aqua. В салоне также появилось множество интересных фишек.
MINI в честь 30-летия производства кабриолетов представила яркий Seaside Edition. Его дизайн вдохновлен морскими мотивами. Подробности о новинке рассказали на сайте компании.
Ровно 30 лет назад MINI выпустила свой первый кабриолет. Модель обрела огромную популярность среди любителей прокатиться "с ветерком".
MINI Convertible Seaside Edition получил 18-дюймовые двухцветные колесные диски Pulse Spoke и эксклюзивную окраску кузова Caribbean Aqua. Также по бокам нанесены декоративные полосы белого цвета. На бампере имеется уникальный рисунок, который создали в дизайн-студии бренда.
В салоне появились декоративные полосы на передней панели в специальном дизайне, а также графический значок "30" на коврике, рулевом колесе и ключе от авто. Также модель оснащается 8,8-дюймовым информационным дисплеем и пакетом Premium Plus.
Seaside Edition предложат с бензиновым двигателем Cooper S объемом 2,0 литра, который выдает 178 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 7,2 секунды.Важно
Первые поставки MINI Convertible Seaside Edition начнутся в марте 2023 года. Цены в Великобритании начинаются с 34 500 фунтов стерлингов.
Ранее Фокус сообщал, что внешность MINI Cooper 2023 рассекретили до премьеры.