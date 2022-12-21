MINI представила яркий кабриолет по случаю 30-летнего юбилея (фото)

MINI Convertible Seaside Edition получил 18-дюймовые двухцветные колесные диски Pulse Spoke и эксклюзивную окраску кузова Caribbean Aqua. В салоне также появилось множество интересных фишек.

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MINI в честь 30-летия производства кабриолетов представила яркий Seaside Edition. Его дизайн вдохновлен морскими мотивами. Подробности о новинке рассказали на сайте компании.

Ровно 30 лет назад MINI выпустила свой первый кабриолет. Модель обрела огромную популярность среди любителей прокатиться "с ветерком".

MINI Convertible Seaside Edition получил 18-дюймовые двухцветные колесные диски Pulse Spoke и эксклюзивную окраску кузова Caribbean Aqua. Также по бокам нанесены декоративные полосы белого цвета. На бампере имеется уникальный рисунок, который создали в дизайн-студии бренда.

[ + – ] MINI Convertible Seaside Edition получил оригинальные колесные диски и окраску кузова Caribbean Aqua Фото: MINI

В салоне появились декоративные полосы на передней панели в специальном дизайне, а также графический значок "30" на коврике, рулевом колесе и ключе от авто. Также модель оснащается 8,8-дюймовым информационным дисплеем и пакетом Premium Plus.

[ + – ] В интерьере новинки появилось несколько изменений Фото: MINI

Seaside Edition предложат с бензиновым двигателем Cooper S объемом 2,0 литра, который выдает 178 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 7,2 секунды.

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Первые поставки MINI Convertible Seaside Edition начнутся в марте 2023 года. Цены в Великобритании начинаются с 34 500 фунтов стерлингов.

Ранее Фокус сообщал, что внешность MINI Cooper 2023 рассекретили до премьеры.