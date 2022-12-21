MINI представила яскравий кабріолет із нагоди 30-річного ювілею (фото)

MINI Convertible Seaside Edition отримав 18-дюймові двоколірні колісні диски Pulse Spoke та ексклюзивне фарбування кузова Caribbean Aqua. У салоні також з'явилося багато цікавих фішок.

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MINI на честь 30-річчя виробництва кабріолетів представила яскравий Seaside Edition. Його дизайн натхнений морськими мотивами. Подробиці про новинку розповіли на сайті компанії.

Рівно 30 років тому MINI випустила свій перший кабріолет. Модель набула величезної популярності серед любителів покататися "з вітерцем".

MINI Convertible Seaside Edition отримав 18-дюймові двоколірні колісні диски Pulse Spoke та ексклюзивне фарбування кузова Caribbean Aqua. Також з обох боків нанесені декоративні смуги білого кольору. На бампері є унікальний малюнок, який створили у дизайн-студії бренду.

[ + – ] MINI Convertible Seaside Edition отримав оригінальні колісні диски та фарбування кузова Caribbean Aqua Фото: MINI

У салоні з'явилися декоративні смуги на передній панелі у спеціальному дизайні, а також графічний значок "30" на килимку, рульовому колесі та ключі від авто. Також модель оснащується 8,8-дюймовим інформаційним дисплеєм і пакетом Premium Plus.

[ + – ] В інтер'єрі новинки з'явилося кілька змін Фото: MINI

Seaside Edition запропонують з бензиновим двигуном Cooper S об'ємом 2,0 літри, який видає 178 к. с. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 7,2 секунди.

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Перші поставки MINI Convertible Seaside Edition розпочнуться у березні 2023 року. Ціни у Великій Британії починаються з 34 500 фунтів стерлінгів.

Раніше Фокус повідомляв, що зовнішність MINI Cooper 2023 розсекретила до прем'єри.