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Авто

Назвали самые продаваемые авто в Европе за 2022 год

Tesla, Model Y, Электромобили, Продажи, Европа, Авто
Фото: Tesla | Tesla Model Y стал самым продаваемым автомобилем в Европе

На европейском рынке пользуются спросом электромобили, хэтчбеки и кроссоверы. Некоторые производители существенно увеличили свои показатели продаж в ноябре.

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В ноябре в Европе увеличилось число регистраций новых автомобилей. Большую долю рынка занимают электромобили, хэтчбеки и кроссоверы. Данные о продажах на европейском рынке опубликовали на сайте Jato Dynamics

Эксперты рассказали, что в Европе за ноябрь 2022 года продали 1 010 900 новых автомобилей. Это на 17% больше в сравнении с показателями прошлого года.

Европейцы стали чаще покупать электромобили. Всего за ноябрь реализовали 172 600 авто на электротяге. В этом сегменте по продажам лидирует Tesla.

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Автомобили с бензиновыми двигателями все еще остаются самыми востребованными в Европе. По словам экспертов, причина в более дешевой стоимости и удобстве эксплуатации.

Самые продаваемые автомобили в Европе в ноябре 2022 года

1. Tesla Model Y (19 169 проданных авто)

Tesla Model Y Fullscreen
Tesla Model Y показал рекордные продажи в Европе
Фото: Tesla

В ноябре 2022 года электрокроссовер Tesla Model Y показал рекордные продажи в Европе. В сравнении с ноябрем прошлого года компания реализовала на 254% больше автомобилей.

2. Dacia Sandero (18 781 проданных авто)

Dacia Sandero Fullscreen
Dacia Sandero подкупает соотношением цены и качества
Фото: Dacia

Покупателей покорило соотношение цены и качества бюджетного хэтчбека. Dacia Sandero уверенно обошел конкурентов, расположившись на втором месте.

3. Toyota Yaris (17 320 проданных авто)

Toyota Yaris Fullscreen
Yaris несколько лет подряд остается самой успешной моделью Toyota в Европе
Фото: Toyota

Хэтчбек Yaris уже несколько лет остается самой успешной моделью Toyota в Европе. Также автолюбители стали чаще покупать спортивный вариант GR.

4. Fiat/Abarth 500 (17 238 проданных авто)

Fiat 500 Fullscreen
Fiat 500 пользуется огромным спросом в Европе
Фото: Fiat

Fiat 500 занял четвертое место в списке самых продаваемых автомобилей в Европе в ноябре. Самыми популярными остаются версии с мягким гибридом и бензиновым двигателем.

5. Peugeot 208 (15 613 проданных авто)

Peugeot 208 Fullscreen
Peugeot 208 ухудшил показатели продаж из-за проблем с логистикой Stellantis
Фото: Peugeot

Peugeot 208 немного ухудшил показатели продаж в ноябре. Эксперты считают, что в этом виноваты проблемы с логистикой Stellantis. Например, в Великобритании покупатели ждали свои авто несколько месяцев.

6. Volkswagen Golf (14 908 проданных авто)

Volkswagen Golf Fullscreen
Volkswagen Golf удерживается в десятке самых продаваемых автомобилей Европы
Фото: Volkswagen

Восьмое поколение Volkswagen Golf уверенно удерживается в десятке самых продаваемых автомобилей Европы. Спросом пользуются как стандартные, так и спортивные модификации модели.

7. Renault Clio (14 838 проданных авто)

Renault Clio Fullscreen
Renault покорила разнообразием комплектаций и отличной стоимостью
Фото: Renault

Самая продаваемая модель Renault в Европе покорила покупатель разнообразием комплектаций и отличной стоимостью. В этом бюджетном сегменте модель предлает множество технологий, которых нет у конкурентов.

8. Volkswagen T-Roc (14 703 проданных авто)

Volkswagen T-Roc Fullscreen
Volkswagen T-Roc хвалят за оснащение и стоимость
Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Roc несколько месяцев подряд удерживается в десятке самых популярных авто в Европе. Модель хвалят за отличное оснащение и небольшую стоимость.

9. Toyota Yaris Cross (13 282 проданных авто)

Toyota Yaris Cross Fullscreen
Toyota Yaris Cross увеличила показатели продаж в ноябре
Фото: Toyota

Кроссовер на базе хэтчбека Yaris смог завоевать свою аудиторию. В ноябре показатели продаж модели увеличились на 56%.

10. Volkswagen Tiguan (12 739 проданных авто)

Volkswagen Tiguan Fullscreen
Volkswagen Tiguan смог обойти более молодых конкурентов
Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan нынешнего поколения продается уже шесть лет. Несмотря на это модель пользуется спросом среди европейцев, опережая конкурентов, включая Mazda CX-5, Hyundai Tuscon и Kia Sportage.

Ранее Фокус сообщал, что Dacia Jogger получит экономичную гибридную версию за 24 600 евро.