Назвали найпопулярніші авто в Європі за 2022 рік
На європейському ринку мають попит електромобілі, хетчбеки та кросовери. Деякі виробники суттєво збільшили свої показники продажу у листопаді.
У листопаді в Європі побільшало реєстрацій нових автомобілів. Велику частку ринку займають електромобілі, хетчбеки та кросовери. Дані про продаж на європейському ринку опублікували на сайті Jato Dynamics
Експерти розповіли, що у Європі за листопад 2022 року продали 1 010 900 нових автомобілів. Це на 17% більше у порівнянні з показниками минулого року.
Європейці почали частіше купувати електромобілі. Усього за листопад реалізували 172 600 авто на електротязі. У цьому сегменті з продажу лідирує Tesla.
Автомобілі з бензиновими двигунами все ще залишаються затребуваними в Європі. За словами експертів, причина у дешевшій вартості та зручності експлуатації.
Найпопулярніші автомобілі в Європі в листопаді 2022 року
1. Tesla Model Y (19 169 проданих авто)
У листопаді 2022 року електрокросовер Tesla Model Y показав рекордний продаж у Європі. У порівнянні з листопадом минулого року компанія реалізувала на 254% більше автомобілів.
2. Dacia Sandero (18 781 проданих авто)
Покупців підкорило співвідношення ціни та якості бюджетного хетчбека. Dacia Sandero впевнено обійшов конкурентів, розташувавшись на другому місці.
3. Toyota Yaris (17 320 проданих авто)
Хетчбек Yaris вже кілька років залишається найуспішнішою моделлю Toyota у Європі. Також автолюбителі стали частіше купувати спортивний варіант GR.
4. Fiat/Abarth 500 (17 238 проданих авто)
Fiat 500 посів четверте місце в списку автомобілів, що найбільше продаються в Європі в листопаді. Найпопулярнішими залишаються версії з м'яким гібридом та бензиновим двигуном.
5. Peugeot 208 (15 613 проданих авто)
Peugeot 208 трохи погіршив показники продажів у листопаді. Експерти вважають, що у цьому винні проблеми з логістикою Stellantis. Наприклад, у Великій Британії покупці чекали на свої авто кілька місяців.
6. Volkswagen Golf (14 908 проданих авто)
Восьме покоління Volkswagen Golf впевнено утримується в десятці автомобілів Європи, що найбільше продаються. Попит мають як стандартні, так і спортивні модифікації моделі.
7. Renault Clio (14 838 проданих авто)
Найпопулярніша модель Renault в Європі підкорила покупців різноманітністю комплектацій і відмінною вартістю. У цьому бюджетному сегменті модель пропонує безліч технологій, яких немає у конкурентів.
8. Volkswagen T-Roc (14 703 проданих авто)
Volkswagen T-Roc кілька місяців поспіль утримується у десятці найпопулярніших авто в Європі. Модель хвалять за відмінне оснащення та невелику вартість.
9. Toyota Yaris Cross (13 282 проданих авто)
Кросовер на базі хетчбека Yaris зміг завоювати свою аудиторію. У листопаді показники продажу моделі збільшились на 56%.
10. Volkswagen Tiguan (12 739 проданих авто)
Volkswagen Tiguan нинішнього покоління продається вже шість років. Попри це модель має попит серед європейців, випереджаючи конкурентів, включаючи Mazda CX-5, Hyundai Tuscon і Kia Sportage.
Раніше Фокус повідомляв, що Dacia Jogger отримає економічну гібридну версію за 24 600 євро.