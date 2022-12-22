Назвали найпопулярніші авто в Європі за 2022 рік

На європейському ринку мають попит електромобілі, хетчбеки та кросовери. Деякі виробники суттєво збільшили свої показники продажу у листопаді.

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У листопаді в Європі побільшало реєстрацій нових автомобілів. Велику частку ринку займають електромобілі, хетчбеки та кросовери. Дані про продаж на європейському ринку опублікували на сайті Jato Dynamics

Експерти розповіли, що у Європі за листопад 2022 року продали 1 010 900 нових автомобілів. Це на 17% більше у порівнянні з показниками минулого року.

Європейці почали частіше купувати електромобілі. Усього за листопад реалізували 172 600 авто на електротязі. У цьому сегменті з продажу лідирує Tesla.

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Автомобілі з бензиновими двигунами все ще залишаються затребуваними в Європі. За словами експертів, причина у дешевшій вартості та зручності експлуатації.

Найпопулярніші автомобілі в Європі в листопаді 2022 року

1. Tesla Model Y (19 169 проданих авто)

[ + – ] Tesla Model Y показав рекордний продаж у Європі Фото: Tesla

У листопаді 2022 року електрокросовер Tesla Model Y показав рекордний продаж у Європі. У порівнянні з листопадом минулого року компанія реалізувала на 254% більше автомобілів.

2. Dacia Sandero (18 781 проданих авто)

[ + – ] Dacia Sandero підкуповує співвідношенням ціни та якості Фото: Dacia

Покупців підкорило співвідношення ціни та якості бюджетного хетчбека. Dacia Sandero впевнено обійшов конкурентів, розташувавшись на другому місці.

3. Toyota Yaris (17 320 проданих авто)

[ + – ] Yaris кілька років поспіль залишається найуспішнішою моделлю Toyota у Європі Фото: Toyota

Хетчбек Yaris вже кілька років залишається найуспішнішою моделлю Toyota у Європі. Також автолюбителі стали частіше купувати спортивний варіант GR.

4. Fiat/Abarth 500 (17 238 проданих авто)

[ + – ] Fiat 500 має величезний попит у Європі Фото: Fiat

Fiat 500 посів четверте місце в списку автомобілів, що найбільше продаються в Європі в листопаді. Найпопулярнішими залишаються версії з м'яким гібридом та бензиновим двигуном.

5. Peugeot 208 (15 613 проданих авто)

[ + – ] Peugeot 208 погіршив показники продажів через проблеми з логістикою Stellantis Фото: Peugeot

Peugeot 208 трохи погіршив показники продажів у листопаді. Експерти вважають, що у цьому винні проблеми з логістикою Stellantis. Наприклад, у Великій Британії покупці чекали на свої авто кілька місяців.

6. Volkswagen Golf (14 908 проданих авто)

[ + – ] Volkswagen Golf утримується в десятці автомобілів Європи, що найбільше продаються. Фото: Volkswagen

Восьме покоління Volkswagen Golf впевнено утримується в десятці автомобілів Європи, що найбільше продаються. Попит мають як стандартні, так і спортивні модифікації моделі.

7. Renault Clio (14 838 проданих авто)

[ + – ] Renault підкорила різноманітністю комплектацій та відмінною вартістю Фото: Renault

Найпопулярніша модель Renault в Європі підкорила покупців різноманітністю комплектацій і відмінною вартістю. У цьому бюджетному сегменті модель пропонує безліч технологій, яких немає у конкурентів.

8. Volkswagen T-Roc (14 703 проданих авто)

[ + – ] Volkswagen T-Roc хвалять за оснащення та вартість Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Roc кілька місяців поспіль утримується у десятці найпопулярніших авто в Європі. Модель хвалять за відмінне оснащення та невелику вартість.

9. Toyota Yaris Cross (13 282 проданих авто)

[ + – ] Toyota Yaris Cross збільшила показники продажів у листопаді Фото: Toyota

Кросовер на базі хетчбека Yaris зміг завоювати свою аудиторію. У листопаді показники продажу моделі збільшились на 56%.

10. Volkswagen Tiguan (12 739 проданих авто)

[ + – ] Volkswagen Tiguan зміг обійти молодших конкурентів Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan нинішнього покоління продається вже шість років. Попри це модель має попит серед європейців, випереджаючи конкурентів, включаючи Mazda CX-5, Hyundai Tuscon і Kia Sportage.

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