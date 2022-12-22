Українці почали частіше купувати кросовери: найпопулярніші моделі листопада

У листопаді 86% куплених нових авто в Україні склали кросовери та позашляховики. Бюджетний Renault Duster продовжує займати більшу частину авторинку.

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У листопаді частка сегмента нових кросоверів та позашляховиків в Україні досягла позначки 86%. Це найбільший показник у 2022 році, повідомляє інформаційно-аналітична група AUTO-Consulting.

За 11 місяців частка кросоверів та позашляховиків в Україні становила 77,6%. Майже 50% покупців обирали авто C-SUV класу.

[ + – ] Renault Duster користується величезним попитом в Україні Фото: Renault

Найпопулярніші кросовери та позашляховики у листопаді 2022:

Renault Duster Toyota RAV4 Toyota Land Cruiser Prado Volkswagen ID.4 Suzuki Vitara

Частку 20% на українському авторинку займають кросовери та позашляховики преміум-класу. У цьому класі українці віддавали перевагу європейським автомобілям.

[ + – ] BMW X5 став найпопулярнішим кросовером преміум-класу у листопаді Фото: BMW

Найпопулярніші кросовери та позашляховики преміум-класу у листопаді 2022:

BMW X5 Mercedes-Benz GLE BMW X6 Volvo XC90 Land Rover Defender

Найбільша частка кросоверів та позашляховиків в Україні припадає на Тернопільську область (98%) та Волинську область (97%). Також цим авто віддають перевагу мешканці Чернівецької, Івано-Франківської та Львівської областей.

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