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Авто

Українці почали частіше купувати кросовери: найпопулярніші моделі листопада

Toyota, Toyota RAV4, Кросовер, Фото, Україна, Авто
Фото: Toyota | У листопаді кросовери та позашляховики зайняли 86% ринку нових авто в Україні

У листопаді 86% куплених нових авто в Україні склали кросовери та позашляховики. Бюджетний Renault Duster продовжує займати більшу частину авторинку.

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У листопаді частка сегмента нових кросоверів та позашляховиків в Україні досягла позначки 86%. Це найбільший показник у 2022 році, повідомляє інформаційно-аналітична група AUTO-Consulting.

За 11 місяців частка кросоверів та позашляховиків в Україні становила 77,6%. Майже 50% покупців обирали авто C-SUV класу.

Renault Duster Fullscreen
Renault Duster користується величезним попитом в Україні
Фото: Renault

Найпопулярніші кросовери та позашляховики у листопаді 2022:

  1. Renault Duster
  2. Toyota RAV4
  3. Toyota Land Cruiser Prado
  4. Volkswagen ID.4
  5. Suzuki Vitara

Частку 20% на українському авторинку займають кросовери та позашляховики преміум-класу. У цьому класі українці віддавали перевагу європейським автомобілям.

BMW X5 Fullscreen
BMW X5 став найпопулярнішим кросовером преміум-класу у листопаді
Фото: BMW

Найпопулярніші кросовери та позашляховики преміум-класу у листопаді 2022:

  1. BMW X5
  2. Mercedes-Benz GLE
  3. BMW X6
  4. Volvo XC90
  5. Land Rover Defender

Найбільша частка кросоверів та позашляховиків в Україні припадає на Тернопільську область (98%) та Волинську область (97%). Також цим авто віддають перевагу мешканці Чернівецької, Івано-Франківської та Львівської областей.

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