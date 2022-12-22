Українці почали частіше купувати кросовери: найпопулярніші моделі листопада
У листопаді 86% куплених нових авто в Україні склали кросовери та позашляховики. Бюджетний Renault Duster продовжує займати більшу частину авторинку.
У листопаді частка сегмента нових кросоверів та позашляховиків в Україні досягла позначки 86%. Це найбільший показник у 2022 році, повідомляє інформаційно-аналітична група AUTO-Consulting.
За 11 місяців частка кросоверів та позашляховиків в Україні становила 77,6%. Майже 50% покупців обирали авто C-SUV класу.
Найпопулярніші кросовери та позашляховики у листопаді 2022:
- Renault Duster
- Toyota RAV4
- Toyota Land Cruiser Prado
- Volkswagen ID.4
- Suzuki Vitara
Частку 20% на українському авторинку займають кросовери та позашляховики преміум-класу. У цьому класі українці віддавали перевагу європейським автомобілям.
Найпопулярніші кросовери та позашляховики преміум-класу у листопаді 2022:
- BMW X5
- Mercedes-Benz GLE
- BMW X6
- Volvo XC90
- Land Rover Defender
Найбільша частка кросоверів та позашляховиків в Україні припадає на Тернопільську область (98%) та Волинську область (97%). Також цим авто віддають перевагу мешканці Чернівецької, Івано-Франківської та Львівської областей.Важливо
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