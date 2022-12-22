Украинцы стали чаще покупать кроссоверы: самые популярные модели ноября
В ноябре 86% купленных новых авто в Украине составили кроссоверы и внедорожники. Бюджетный Renault Duster продолжает занимать большую часть авторынка.
В ноябре доля сегмента новых кроссоверов и внедорожников в Украине достигла отметки в 86%. Это самый большой показатель в 2022 году, передает информационно-аналитическая группа AUTO-Consulting.
За 11 месяцев доля кроссоверов и внедорожников в Украине составила 77,6%. Почти 50% покупателей выбирали авто C-SUV класса.
Самые популярные кроссоверы и внедорожники в ноябре 2022:
- Renault Duster
- Toyota RAV4
- Toyota Land Cruiser Prado
- Volkswagen ID.4
- Suzuki Vitara
Долю в 20% на украинском авторынке занимают кроссоверы и внедорожники премиум-класса. В этом классе украинцы отдавали предпочтение европейским автомобилям.
Самые популярные кроссоверы и внедорожники премиум-класса в ноябре 2022:
- BMW X5
- Mercedes-Benz GLE
- BMW X6
- Volvo XC90
- Land Rover Defender
Наибольшая доля кроссоверов и внедорожников в Украине приходится на Тернопольскую область (98%) и Волынскую область (97%). Также эти авто предпочитают жители Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областей.Важно
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