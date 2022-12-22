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Авто

Украинцы стали чаще покупать кроссоверы: самые популярные модели ноября

Toyota, Toyota RAV4, Кроссовер, Фото, Украина, Авто
Фото: Toyota | В ноябре кроссоверы и внедорожники заняли 86% рынка новых авто в Украине

В ноябре 86% купленных новых авто в Украине составили кроссоверы и внедорожники. Бюджетный Renault Duster продолжает занимать большую часть авторынка.

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В ноябре доля сегмента новых кроссоверов и внедорожников в Украине достигла отметки в 86%. Это самый большой показатель в 2022 году, передает информационно-аналитическая группа AUTO-Consulting.

За 11 месяцев доля кроссоверов и внедорожников в Украине составила 77,6%. Почти 50% покупателей выбирали авто C-SUV класса.

Renault Duster Fullscreen
Renault Duster пользуется огромным спросом в Украине
Фото: Renault

Самые популярные кроссоверы и внедорожники в ноябре 2022:

  1. Renault Duster
  2. Toyota RAV4
  3. Toyota Land Cruiser Prado
  4. Volkswagen ID.4
  5. Suzuki Vitara

Долю в 20% на украинском авторынке занимают кроссоверы и внедорожники премиум-класса. В этом классе украинцы отдавали предпочтение европейским автомобилям.

BMW X5 Fullscreen
BMW X5 стал самым популярным кроссовером премиум-класса в ноябре
Фото: BMW

Самые популярные кроссоверы и внедорожники премиум-класса в ноябре 2022:

  1. BMW X5
  2. Mercedes-Benz GLE
  3. BMW X6
  4. Volvo XC90
  5. Land Rover Defender

Наибольшая доля кроссоверов и внедорожников в Украине приходится на Тернопольскую область (98%) и Волынскую область (97%). Также эти авто предпочитают жители Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областей.

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