Украинцы стали чаще покупать кроссоверы: самые популярные модели ноября

В ноябре 86% купленных новых авто в Украине составили кроссоверы и внедорожники. Бюджетный Renault Duster продолжает занимать большую часть авторынка.

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В ноябре доля сегмента новых кроссоверов и внедорожников в Украине достигла отметки в 86%. Это самый большой показатель в 2022 году, передает информационно-аналитическая группа AUTO-Consulting.

За 11 месяцев доля кроссоверов и внедорожников в Украине составила 77,6%. Почти 50% покупателей выбирали авто C-SUV класса.

[ + – ] Renault Duster пользуется огромным спросом в Украине Фото: Renault

Самые популярные кроссоверы и внедорожники в ноябре 2022:

Renault Duster Toyota RAV4 Toyota Land Cruiser Prado Volkswagen ID.4 Suzuki Vitara

Долю в 20% на украинском авторынке занимают кроссоверы и внедорожники премиум-класса. В этом классе украинцы отдавали предпочтение европейским автомобилям.

[ + – ] BMW X5 стал самым популярным кроссовером премиум-класса в ноябре Фото: BMW

Самые популярные кроссоверы и внедорожники премиум-класса в ноябре 2022:

BMW X5 Mercedes-Benz GLE BMW X6 Volvo XC90 Land Rover Defender

Наибольшая доля кроссоверов и внедорожников в Украине приходится на Тернопольскую область (98%) и Волынскую область (97%). Также эти авто предпочитают жители Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областей.

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