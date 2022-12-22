В Китае показали стильный бюджетный кроссовер с электрической и гибридной установками (фото)

Кроссовер Changan выпустят под новым суббрендом Shenlan. Модель получит две версии — гибридную и электрическую.

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Китайская компания Changan Automobile готовится к выпуску нового стильного кроссовера. Его выпустят под суббрендом Shenlan. Первые снимки модели опубликовало Министерство промышленности КНР.

Shenlan S7 построен на платформе CHN, которую совместно разработали в Changan, Huawei и Ningde Times. Ее уже использует седан SL03.

[ + – ] Кроссовер получил футурустическую внешность

Кроссовер получил футуристический дизайн с длинным капотом и узкой передней оптикой. Внешний вид дополняют стильные колесные диски диаметром 19 или 20 дюймов.

Габариты Shenlan S7:

Длина — 4750 мм

Ширина — 1930 мм

Высота — 1625 мм

Колесная база — 2900 мм

Кроссовер будут выпускать в двух версиях – гибридной и электрической. Первый вариант комплектуется 258-сильным электромотором, который работает в паре с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 95 л.с.

[ + – ] Shenlan S7 оснастят необычной задней оптикой

Электрическая версия Shenlan S7 выдает 218 л.с. Обе модификации имеют максимальную скорость 180 км/ч.

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Информации о стоимости нового кроссовера пока нет. Официальная премьера Shenlan S7 запланирована на 2023 год.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае представили роскошный седан с запасом хода 730 км.