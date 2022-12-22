В Китае показали стильный бюджетный кроссовер с электрической и гибридной установками (фото)
Кроссовер Changan выпустят под новым суббрендом Shenlan. Модель получит две версии — гибридную и электрическую.
Китайская компания Changan Automobile готовится к выпуску нового стильного кроссовера. Его выпустят под суббрендом Shenlan. Первые снимки модели опубликовало Министерство промышленности КНР.
Shenlan S7 построен на платформе CHN, которую совместно разработали в Changan, Huawei и Ningde Times. Ее уже использует седан SL03.
Кроссовер получил футуристический дизайн с длинным капотом и узкой передней оптикой. Внешний вид дополняют стильные колесные диски диаметром 19 или 20 дюймов.
Габариты Shenlan S7:
- Длина — 4750 мм
- Ширина — 1930 мм
- Высота — 1625 мм
- Колесная база — 2900 мм
Кроссовер будут выпускать в двух версиях – гибридной и электрической. Первый вариант комплектуется 258-сильным электромотором, который работает в паре с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 95 л.с.
Электрическая версия Shenlan S7 выдает 218 л.с. Обе модификации имеют максимальную скорость 180 км/ч.Важно
Информации о стоимости нового кроссовера пока нет. Официальная премьера Shenlan S7 запланирована на 2023 год.
Ранее Фокус сообщал, что в Китае представили роскошный седан с запасом хода 730 км.