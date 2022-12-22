У Китаї показали стильний бюджетний кросовер з електричною та гібридною установками (фото)

Кросовер Changan випустять під новим суббрендом Shenlan. Модель отримає дві версії — гібридну та електричну.

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Китайська компанія Changan Automobile готується до випуску нового стильного кросовера. Його випустять під суббрендом Shenlan. Перші знімки моделі опублікувало Міністерство промисловості КНР.

Shenlan S7 побудований на платформі CHN, яку спільно розробили у Changan, Huawei та Ningde Times. Її вже використовує седан SL03.

[ + – ] Кросовер отримав футурустичну зовнішність

Кросовер отримав футуристичний дизайн з довгим капотом та вузькою передньою оптикою. Зовнішній вигляд доповнюють стильні колісні диски діаметром 19 або 20 дюймів.

Габарити Shenlan S7:

Довжина — 4750 мм

Ширина — 1930 мм

Висота — 1625 мм

Колісна база — 2900 мм

Кросовер випускатимуть у двох версіях – гібридній та електричній. Перший варіант комплектується 258-сильним електродвигуном, який працює в парі з 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 95 к.с.

[ + – ] Shenlan S7 оснастять незвичайною задньою оптикою

Електрична версія Shenlan S7 видає 218 к.с. Обидві модифікації мають максимальну швидкість 180 км/год.

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Інформації про вартість нового кросовера поки що немає. Офіційну прем'єру Shenlan S7 заплановано на 2023 рік.

Раніше Фокус повідомляв, що у Китаї представили розкішний седан із запасом ходу 730 км.