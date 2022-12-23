В General Motors впервые показали дизайн нового пикапа Silverado (фото)
Дизайн нового пикапа Chevrolet Silverado может стать более брутальным. Интерьер будет более современным и технологичным в сравнении с текущим поколением модели.
В центре дизайна General Motors показали возможный дизайн пикапа Chevrolet Silverado следующего поколения. Работы художников опубликовали на странице компании в Instagram.
Дизайнеры General Motors часто делятся своими проектами с поклонниками бренда в соцсетях. К сожалению, не все их работы доходят до серийного производства.
На новых изображениях изображены идеи того, как может выглядеть следующий Silverado. Судя по снимкам, пикап получит более брутальный и внедорожный внешний вид.
Также дизайнеры поделились скетчами нескольких интерьеров. Один из них может получить кроссовер Equinox, а второй — новый Silverado.
Следующее поколения пикапа может не полностью повторять этот концепт. Изображения демонстрируют только направление в дизайне бренда.Важно
Слухи о создании нового Silverado появились несколько недель назад. Тогда стало известно, что конкуренты в лице Ford и RAM работают над своими полноразмерными пикапами следующего поколения.
Ранее Фокус сообщал, что новый Ford F-150 заметили на дорогах во время тестов.