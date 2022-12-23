В General Motors впервые показали дизайн нового пикапа Silverado (фото)

Дизайн нового пикапа Chevrolet Silverado может стать более брутальным. Интерьер будет более современным и технологичным в сравнении с текущим поколением модели.

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В центре дизайна General Motors показали возможный дизайн пикапа Chevrolet Silverado следующего поколения. Работы художников опубликовали на странице компании в Instagram.

Дизайнеры General Motors часто делятся своими проектами с поклонниками бренда в соцсетях. К сожалению, не все их работы доходят до серийного производства.

На новых изображениях изображены идеи того, как может выглядеть следующий Silverado. Судя по снимкам, пикап получит более брутальный и внедорожный внешний вид.

[ + – ] Chevrolet Silverado получит более агрессивный дизайн Фото: generalmotorsdesign | Instagram

Также дизайнеры поделились скетчами нескольких интерьеров. Один из них может получить кроссовер Equinox, а второй — новый Silverado.

[ + – ] Интерьер нового Chevrolet Silverado станет более современным и технологичным Фото: generalmotorsdesign | Instagram

Следующее поколения пикапа может не полностью повторять этот концепт. Изображения демонстрируют только направление в дизайне бренда.

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Слухи о создании нового Silverado появились несколько недель назад. Тогда стало известно, что конкуренты в лице Ford и RAM работают над своими полноразмерными пикапами следующего поколения.

Ранее Фокус сообщал, что новый Ford F-150 заметили на дорогах во время тестов.