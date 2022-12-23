У General Motors вперше показали дизайн нового пікапа Silverado (фото)

Дизайн нового пікапа Chevrolet Silverado може стати брутальнішим. Інтер'єр буде сучаснішим та технологічнішим порівняно з теперішнім поколінням моделі.

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У центрі дизайну General Motors показали можливий дизайн пікапа Chevrolet Silverado наступного покоління. Роботи художників опублікували на сторінці компанії в Instagram.

Дизайнери General Motors часто діляться своїми проєктами із шанувальниками бренду у соцмережах. На жаль, не всі їхні роботи сягають серійного виробництва.

На нових зображеннях зображено ідеї того, як може виглядати наступний Silverado. Судячи зі знімків, пікап отримає брутальніший і позашляховий зовнішній вигляд.

[ + – ] Chevrolet Silverado отримає агресивніший дизайн Фото: generalmotorsdesign | Instagram

Також дизайнери поділилися скетчами кількох інтер'єрів. Один з них може отримати кросовер Equinox, а другий новий Silverado.

[ + – ] Інтер'єр нового Chevrolet Silverado стане сучаснішим та технологічнішим Фото: generalmotorsdesign | Instagram

Наступне покоління пікапа може повністю повторювати цей концепт. Зображення демонструють лише напрямок у дизайні бренду.

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Чутки про створення нового Silverado з'явилися кілька тижнів тому. Тоді стало відомо, що конкуренти від Ford і RAM працюють над своїми повнорозмірними пікапами наступного покоління.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Ford F-150 відмітили на дорогах під час тестів.