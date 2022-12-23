В Китае представили стильный седан с богатым оснащением за $15 тысяч (фото)
Changan Lamore поступит в продажу в Китае с первой половины 2023 года по цене от 15 тысяч долларов. Модель предложат только с одним 1,5-литровым двигателем.
Компания Changan представила новый стильный седан. Модель Lamore предложат по цене от 15 тысяч долларов. Подробности о новинке рассказали на сайте бренда.
Changan Lamore получил безрамочную решетку радиатора и узкие фары. Дверные ручки спрятаны в кузов. У более дорогих версий на крышке багажника установлен спойлер. Уже в стандартной комплектации седан оснащается колесными дисками на 18 дюймов.
Габариты Changan Lamore:
- Длина — 4770 мм
- Ширина — 1840 мм
- Высота — 1440 мм
- Колесная база — 2765 мм
В интерьере новинки установлено необычное овальное рулевое колесо. Над ним расположена виртуальная панель приборов с дополнительными боковыми секциями. По центру салона есть большой мультимедийный экран, установленный вертикально.
В движение седан приводит 1,5-литровая "турбочетверка", которая выдает 170 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Она работает в паре с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Все комплектации оснащаются исключительно передним приводом. Позже компания представит Lamore с более мощным 2-литровым двигателем.Важно
Продажи Changan Lamore начнутся в Китае в первой половине 2023 года. Стоимость новинки составит от 15 тысяч долларов.
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