В Китае представили стильный седан с богатым оснащением за $15 тысяч (фото)

Changan Lamore поступит в продажу в Китае с первой половины 2023 года по цене от 15 тысяч долларов. Модель предложат только с одним 1,5-литровым двигателем.

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Компания Changan представила новый стильный седан. Модель Lamore предложат по цене от 15 тысяч долларов. Подробности о новинке рассказали на сайте бренда.

Changan Lamore получил безрамочную решетку радиатора и узкие фары. Дверные ручки спрятаны в кузов. У более дорогих версий на крышке багажника установлен спойлер. Уже в стандартной комплектации седан оснащается колесными дисками на 18 дюймов.

[ + – ] Задние фонари Changan Lamore полностью светодиодные Фото: Changan

Габариты Changan Lamore:

Длина — 4770 мм

Ширина — 1840 мм

Высота — 1440 мм

Колесная база — 2765 мм

В интерьере новинки установлено необычное овальное рулевое колесо. Над ним расположена виртуальная панель приборов с дополнительными боковыми секциями. По центру салона есть большой мультимедийный экран, установленный вертикально.

[ + – ] Changan Lamore получит современный интерьер с необычным рулевым колесом Фото: Changan

В движение седан приводит 1,5-литровая "турбочетверка", которая выдает 170 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Она работает в паре с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Все комплектации оснащаются исключительно передним приводом. Позже компания представит Lamore с более мощным 2-литровым двигателем.

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Продажи Changan Lamore начнутся в Китае в первой половине 2023 года. Стоимость новинки составит от 15 тысяч долларов.

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