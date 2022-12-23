У Китаї представили стильний седан із багатим оснащенням за $15 тисяч (фото)

Changan Lamore надійде у продаж у Китаї з першої половини 2023 року за ціною від 15 тисяч доларів. Модель запропонують лише з одним 1,5-літровим двигуном.

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Компанія Changan представила новий стильний седан. Модель Lamore запропонують за ціною від 15 тисяч доларів. Подробиці про новинку розповіли на сайті бренду.

Changan Lamore отримав безрамкову решітку радіатора та вузькі фари. Дверні ручки заховані у кузов. У дорожчих версій на кришці багажника встановлений спойлер. Вже стандартної комплектації седан оснащується колісними дисками на 18 дюймів.

[ + – ] Задні ліхтарі Changan Lamore повністю світлодіодні Фото: Changan

Габарити Changan Lamore:

Довжина — 4770 мм

Ширина — 1840 мм

Висота — 1440 мм

Колісна база — 2765 мм

В інтер'єрі новинки встановлено незвичайне овальне кермо. Над ним розташована віртуальна панель приладів із додатковими бічними секціями. У центрі салону є великий мультимедійний екран, встановлений вертикально.

[ + – ] Changan Lamore отримає сучасний інтер'єр з незвичайним кермовим колесом Фото: Changan

У рух седан наводить 1,5-літрова "турбочетвірка", яка видає 170 к. с. і 260 Нм крутного моменту. Вона працює в парі з 7-ступінчастим "роботом" із двома зчепленнями. Всі комплектації оснащуються виключно переднім приводом. Пізніше компанія представить Lamore з потужнішим 2-літровим двигуном.

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Продаж Changan Lamore розпочнеться в Китаї в першій половині 2023 року. Вартість новинки становитиме від 15 тисяч доларів.

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