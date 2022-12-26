На продажу выставлен один из восьми гоночных Mercedes CLK DTM (фото)

Mercedes-Benz CLK DTM никогда не выигрывал в гонках, но шесть раз поднимался на подиум. Он оснащен 4,0-литровым атмосферным V8 мощностью 500 л.с.

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На аукцион RM Sotheby's выставили редкий гоночный Mercedes-Benz CLK DTM. Всего изготовили восемь таких болидов для сезона 2000 года. Подробности о лоте рассказали на сайте аукционного дома.

Mercedes-Benz в 2000 году выпустила восемь CLK DTM, которые разделили между тремя командами. Четыре из них достались Works HWA, два болида достались Works Persson и еще два — Rosberg. Выставленный на аукцион RS00-05 был одним из автомобилей команды HWA, которым управлял швейцарский гонщик Марсель Фесслер.

[ + – ] Болид был одним из автомобилей команды HWA Фото: RM Sotheby's

Данный Mercedes-Benz CLK DTM никогда не выигрывал в гонках DTM, но шесть раз поднимался на подиум. Он оснащен 4,0-литровым атмосферным V8 мощностью 500 л.с. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой ​​​​секвентальной коробкой передач Xtrac.

[ + – ] Mercedes-Benz CLK DTM оснащен 4,0-литровым V8 мощностью 500 л.с.

Спустя несколько лет после окончания гоночного сезона этот Mercedes-Benz CLK DTM купил чешский коллекционер Антонин Хароуз. В 2013 году он продал болид.

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У Mercedes-Benz CLK DTM заменена коробка передач, сцепление и водяной насос, а на одометре всего около 3500 км. Торги начнутся на аукционе в Париже 1 февраля 2023 года.

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