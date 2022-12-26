На продаж виставлений один із восьми гоночних Mercedes CLK DTM (фото)

Mercedes-Benz CLK DTM ніколи не вигравав у гонках, але шість разів піднімався на подіум. Він оснащений 4,0-літровим атмосферним V8 потужністю 500 к. с.

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На аукціон RM Sotheby's виставили рідкісний гоночний Mercedes-Benz CLK DTM. Усього виготовили вісім таких болідів для сезону 2000 року. Подробиці про лот розповіли на сайті аукціонного будинку.

Mercedes-Benz у 2000 році випустила вісім CLK DTM, які поділили між трьома командами. Чотири з них дісталися Works HWA, два боліди дісталися Works Persson і ще два — Rosberg. Виставлений на аукціон RS00-05 був одним з автомобілів команди HWA, яким керував швейцарський гонщик Марсель Фесслер.

[ + – ] Болід був одним з автомобілів команди HWA Фото: RM Sotheby's

Цей Mercedes-Benz CLK DTM ніколи не вигравав у гонках DTM, але шість разів піднімався на подіум. Він оснащений 4,0-літровим атмосферним V8 потужністю 500 к. с. Двигун працює в парі із шестиступінчастою секвентальною коробкою передач Xtrac.

[ + – ] Mercedes-Benz CLK DTM оснащений 4,0-літровим V8 потужністю 500 к. с.

За кілька років після закінчення гоночного сезону цей Mercedes-Benz CLK DTM купив чеський колекціонер Антонін Хароуз. У 2013 році він продав болід.

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У Mercedes-Benz CLK DTM замінено коробку передач, зчеплення і водяний насос, а на одометрі всього майже 3 500 км. Торги розпочнуться на аукціоні у Парижі 1 лютого 2023 року.

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