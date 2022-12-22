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Авто

Гонщик виставив на аукціон колекцію ексклюзивних авто за $10 мільйонів (фото)

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Фото: Lloyds Auctions | Вартість Lamborghini Aventador SVJ Roadster на аукціоні перевищила мільйон доларів

Автогонщик володіє суперкаром Lamborghini Aventador SVJ Roadster, гоночними болідами та раритетними авто. Їхня загальна вартість перевищує 10 мільйонів доларів.

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Напередодні Різдва на аукціоні Lloyds Auctions в Австралії виставили 50 ексклюзивних автомобілів. Серед лотів є велика колекція автогонщиків, які захотіли залишитися анонімними. Подробиці розповіли на сайті аукціонного дому.

Відомо, що пілот брав участь у перегонах Bathurst у 1990-х. Він вирішив продати на аукціоні величезну колекцію дорогих автомобілів, вартість яких становить понад $10 млн.

Останньою покупкою гонщика став суперкар з відкритим верхом Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2020 року. Ставка за цей автомобіль уже перевищила мільйон доларів.

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Першим лотом став компактний автомобіль Ford Prefect 1954 року. Гонщик купив його у віці 13 років за 100 доларів. Він поділився, що за кермом саме цього авто навчився водити.

Ford Prefect Fullscreen
Ford Prefect став першим автомобілем автогонщика
Фото: Lloyds Auctions

Ще одним лотом став популярний в Австралії Ford Falcon XY GT 1971 випуску в кольорі Wild Violet. Вартість седана у такому чудовому стані перевищує 100 тисяч доларів.

Ford Falcon XY GT Fullscreen
Ford Falcon XY GT коштує понад 100 тисяч доларів
Фото: Lloyds Auctions

Гонщик був фанатом канадсько-австралійського пілота Аллана Моффата, який виграв чотири чемпіонати Австралії з кузовних перегонів у період з 1973 по 1983 рік. Тому свого часу він купив Ford XC Falcon Cobra Allan Moffat Tribute 1978 року.

Ford XC Falcon Cobra Fullscreen
Цей Ford XC Falcon Cobra належав знаменитому гонщику Аллану Моффату
Фото: Lloyds Auctions

Ще у 14 років продавець вирішив, що хоче розпочати свій власний бізнес, купуючи нові авто та беручи участь на них у перегонах. Одним з перших болідів став Ford Mustang GTA 1967 випуску "Ian (Pete) Geoghegan" Touring Car.

Ford Mustang GTA Fullscreen
Ford Mustang GTA став першим гоночним болідом гонщика
Фото: Lloyds Auctions

У колекції австралійця є і надзвичайно рідкісний Holden Torana A9X Hatch GMP & A 475kms. Усього було випущено 33 таких авто.

Torana A9X Hatch GMP & A 475kms Fullscreen
Всього випущено 33 екземпляри Holden Torana A9X Hatch GMP & A 475kms
Фото: Lloyds Auctions

Пізніше пілот купив спортивний седан Craven-Mild HJ GTS Monaro Піта Геохегана. Автомобіль чудово показав себе у перегонах.

Craven-Mild HJ GTS Fullscreen
Craven-Mild HJ GTS досяг великих висот в гонках
Фото: Lloyds Auctions

Holden HQ Monaro GTS 350 Боба Джейна та Джона Харві 1972 року випуску став ще одним бажаним болідом колекціонера. Яскраво-оранжеве купе досягло чималих висот у гонках.

Holden HQ Monaro GTS 350 Fullscreen
Holden HQ Monaro GTS 350 належав Бобу Джейну та Джону Харві
Фото: Lloyds Auctions

Гонщик також не зміг встояти перед Ford Falcon XC Coupe #30 групи C 1978 випуску. Болід належав Біллу О'Брайану, який підкорив любителів перегонів своїм стилем водіння.

Ford Falcon XC Coupe Fullscreen
Ford Falcon XC Coupe належав Біллу О'Брайану
Фото: Lloyds Auctions

Holden VS Commodore #55 1996 року випуску був популярним вибором серед тих автогонщиків. На цьому авто виграли багато заїздів.

Holden VS Commodore Fullscreen
Багато гонщиків 90-х в Австралії обирали Holden VS Commodore
Фото: Lloyds Auctions

Яскраво-жовтий Holden Torana GTR XU1 Tribute 1973 брав участь у ралі Targa Tasmania. Там щороку автолюбителі з усього світу демонструють свою майстерність.

Holden Torana GTR XU1 Tribute Fullscreen
Holden Torana GTR XU1 Tribute 1973 року брав участь у ралі Targa Tasmania
Фото: Lloyds Auctions

Торги за цю колекцію відбуваються у Сіднеї. Вони закінчаться 29 січня о 12:00 за місцевим часом.

Раніше Фокус писав, що на аукціоні за $86,800 продали ексклюзивний Ferrari знаменитого співака Еріка Клептона.