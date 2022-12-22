Гонщик виставив на аукціон колекцію ексклюзивних авто за $10 мільйонів (фото)

Автогонщик володіє суперкаром Lamborghini Aventador SVJ Roadster, гоночними болідами та раритетними авто. Їхня загальна вартість перевищує 10 мільйонів доларів.

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Напередодні Різдва на аукціоні Lloyds Auctions в Австралії виставили 50 ексклюзивних автомобілів. Серед лотів є велика колекція автогонщиків, які захотіли залишитися анонімними. Подробиці розповіли на сайті аукціонного дому.

Відомо, що пілот брав участь у перегонах Bathurst у 1990-х. Він вирішив продати на аукціоні величезну колекцію дорогих автомобілів, вартість яких становить понад $10 млн.

Останньою покупкою гонщика став суперкар з відкритим верхом Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2020 року. Ставка за цей автомобіль уже перевищила мільйон доларів.

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Першим лотом став компактний автомобіль Ford Prefect 1954 року. Гонщик купив його у віці 13 років за 100 доларів. Він поділився, що за кермом саме цього авто навчився водити.

[ + – ] Ford Prefect став першим автомобілем автогонщика Фото: Lloyds Auctions

Ще одним лотом став популярний в Австралії Ford Falcon XY GT 1971 випуску в кольорі Wild Violet. Вартість седана у такому чудовому стані перевищує 100 тисяч доларів.

[ + – ] Ford Falcon XY GT коштує понад 100 тисяч доларів Фото: Lloyds Auctions

Гонщик був фанатом канадсько-австралійського пілота Аллана Моффата, який виграв чотири чемпіонати Австралії з кузовних перегонів у період з 1973 по 1983 рік. Тому свого часу він купив Ford XC Falcon Cobra Allan Moffat Tribute 1978 року.

[ + – ] Цей Ford XC Falcon Cobra належав знаменитому гонщику Аллану Моффату Фото: Lloyds Auctions

Ще у 14 років продавець вирішив, що хоче розпочати свій власний бізнес, купуючи нові авто та беручи участь на них у перегонах. Одним з перших болідів став Ford Mustang GTA 1967 випуску "Ian (Pete) Geoghegan" Touring Car.

[ + – ] Ford Mustang GTA став першим гоночним болідом гонщика Фото: Lloyds Auctions

У колекції австралійця є і надзвичайно рідкісний Holden Torana A9X Hatch GMP & A 475kms. Усього було випущено 33 таких авто.

[ + – ] Всього випущено 33 екземпляри Holden Torana A9X Hatch GMP & A 475kms Фото: Lloyds Auctions

Пізніше пілот купив спортивний седан Craven-Mild HJ GTS Monaro Піта Геохегана. Автомобіль чудово показав себе у перегонах.

[ + – ] Craven-Mild HJ GTS досяг великих висот в гонках Фото: Lloyds Auctions

Holden HQ Monaro GTS 350 Боба Джейна та Джона Харві 1972 року випуску став ще одним бажаним болідом колекціонера. Яскраво-оранжеве купе досягло чималих висот у гонках.

[ + – ] Holden HQ Monaro GTS 350 належав Бобу Джейну та Джону Харві Фото: Lloyds Auctions

Гонщик також не зміг встояти перед Ford Falcon XC Coupe #30 групи C 1978 випуску. Болід належав Біллу О'Брайану, який підкорив любителів перегонів своїм стилем водіння.

[ + – ] Ford Falcon XC Coupe належав Біллу О'Брайану Фото: Lloyds Auctions

Holden VS Commodore #55 1996 року випуску був популярним вибором серед тих автогонщиків. На цьому авто виграли багато заїздів.

[ + – ] Багато гонщиків 90-х в Австралії обирали Holden VS Commodore Фото: Lloyds Auctions

Яскраво-жовтий Holden Torana GTR XU1 Tribute 1973 брав участь у ралі Targa Tasmania. Там щороку автолюбителі з усього світу демонструють свою майстерність.

[ + – ] Holden Torana GTR XU1 Tribute 1973 року брав участь у ралі Targa Tasmania Фото: Lloyds Auctions

Торги за цю колекцію відбуваються у Сіднеї. Вони закінчаться 29 січня о 12:00 за місцевим часом.

Раніше Фокус писав, що на аукціоні за $86,800 продали ексклюзивний Ferrari знаменитого співака Еріка Клептона.