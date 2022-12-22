Гонщик выставил на аукцион коллекцию эксклюзивных авто за $10 миллионов (фото)

Автогонщик владеет суперкаром Lamborghini Aventador SVJ Roadster, гоночными болидами и раритетными авто. Их общая стоимость превышает 10 миллионов долларов.

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Перед Рождеством на аукционе Lloyds Auctions в Австралии выставили 50 эксклюзивных автомобилей. Среди лотов есть большая коллекция автогонщика, который захотел остаться анонимным. Подробности рассказали на сайте аукционного дома.

Известно, что пилот участвовал в гонках Bathurst в 1990-х. Он решил продать на аукционе огромную коллекцию дорогих автомобилей, стоимость которых составляет более $10 млн.

Последней покупкой гонщика стал суперкар с открытым верхом Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2020 года. Ставка за этот автомобиль уже превысила миллион долларов.

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Первым лотом стал компактный седан Ford Prefect 1954 года. Гонщик купил его в возрасте 13 лет за 100 долларов. Он поделился, что за рулем именно этого авто научился водить.

[ + – ] Ford Prefect стал первым автомобилем автогонщика Фото: Lloyds Auctions

Еще одним лотом стал популярный в Австралии Ford Falcon XY GT 1971 года выпуска в цвете Wild Violet. Стоимость седана в таком отличном состоянии превышает 100 тысяч долларов.

[ + – ] Ford Falcon XY GT стоит более 100 тысяч долларов Фото: Lloyds Auctions

Гонщик был фанатом канадско-австралийского пилота Аллана Моффата, который выиграл четыре чемпионата Австралии по кузовным гонкам в период с 1973 по 1983 год. Поэтому в свое время он купил Ford XC Falcon Cobra Allan Moffat Tribute 1978 года.

[ + – ] Этот Ford XC Falcon Cobra принадлежал знаменитому гонщику Аллану Моффату Фото: Lloyds Auctions

Еще в 14 лет продавец решил, что хочет начать свой собственный бизнес, покупая новые авто и участвуя на них в гонках. Одним из первых болидов стал Ford Mustang GTA 1967 года выпуска "Ian (Pete) Geoghegan" Touring Car.

[ + – ] Ford Mustang GTA стал первым гоночным болидом гонщика Фото: Lloyds Auctions

В коллекции австралийца имеется и невероятно редкий Holden Torana A9X Hatch GMP & A 475kms. Всего было выпущено 33 таких авто.

[ + – ] Всего выпущено 33 экземпляра Holden Torana A9X Hatch GMP & A 475kms Фото: Lloyds Auctions

Позже пилот купил спортивный седан Craven-Mild HJ GTS Monaro Пита Геохегана. Автомобиль отлично показал себя в гонках.

[ + – ] Craven-Mild HJ GTS добился больших высот в гонках Фото: Lloyds Auctions

Holden HQ Monaro GTS 350 Боба Джейна и Джона Харви 1972 года выпуска стал еще одним желаемым болидом коллекционера. Ярко-оранжевое купе добилось немалых высот в гонках.

[ + – ] Holden HQ Monaro GTS 350 принадлежал Бобу Джейну и Джону Харви Фото: Lloyds Auctions

Гонщик также не смог устоять перед Ford Falcon XC Coupe #30 группы C 1978 года выпуска. Болид принадлежал Биллу О'Брайану, который покорил любителей гонок своим стилем вождения.

[ + – ] Ford Falcon XC Coupe принадлежал Биллу О'Брайану Фото: Lloyds Auctions

Holden VS Commodore #55 1996 года выпуска был популярным выбором среди автогонщиков тех лет. На этом авто выиграли множество заездов.

[ + – ] Многие гонщики 90-х в Австралии выбирали Holden VS Commodore Фото: Lloyds Auctions

Ярко-желтый Holden Torana GTR XU1 Tribute 1973 года участвовал в ралли Targa Tasmania. Там ежегодно автолюбители со всего мира демонстрируют свое мастерство.

[ + – ] Holden Torana GTR XU1 Tribute 1973 года участвовал в ралли Targa Tasmania Фото: Lloyds Auctions

Торги за эту коллекцию проходят в Сиднее. Они закончатся 29 января в 12:00 по местному времени.

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