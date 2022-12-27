На продажу выставили малоизвестный концепт Chrysler 300C (фото)
Концепт-кар создали совместно с компанией American Specialty Cars, которая оснастила прототип необычной крышей. Стоимость уникального авто составляет 35 тысяч долларов.
В США выставили на продажу уникальный концепт Chrysler 300C из 90-х, о котором мало кто слышал. Он совершенно не похож на серийную модель и построен на базе модели LHS. Подробности об авто рассказали на сайте Hemmings.
Концепт создала компания American Specialty Cars (ASC). Этот прототип отличается от стандартного Chrysler LHS новыми бамперами и передней оптикой.
Под капотом концепта установлен 3,5-литровый V6. Этот двигатель использовался на многих моделях Chrysler той эпохи.
Прототип выделяется своим уникальным интерьером. Сиденья с кожаной обивкой цвета итальянской бронзы были изготовлены с нуля.
Крыша этого Chrysler 300C получилась довольно необычной. Она полностью стеклянная с солнцезащитным козырьком с электроприводом.Важно
Автомобиль проехал всего 1600 км. Его уже выставляли на продажу более десяти лет назад. Цена необычного концепта составляет 35 000 долларов.
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