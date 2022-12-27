На продаж виставили маловідомий концепт Chrysler 300C (фото)

Концепт-кар створили разом із компанією American Specialty Cars, яка оснастила прототип незвичайним дахом. Вартість унікального авто становить 35 тисяч доларів.

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У США виставили на продаж унікальний концепт Chrysler 300C із 90-х, про який мало хто чув. Він зовсім не схожий на серійну модель і побудований на базі моделі LHS. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті Hemmings.

Концепт створила компанія American Specialty Cars (ASC). Цей прототип відрізняється від стандартного Chrysler LHS новими бамперами та передньою оптикою.

[ + – ] Нові бампери та передня оптика відрізняють концепт від серійного Chrysler LHS Фото: Hemmings

Під капотом концепту встановлено 3,5-літровий V6. Цей двигун використовувався на багатьох моделях Chrysler тієї доби.

Прототип вирізняється своїм унікальним інтер'єром. Сидіння зі шкіряною оббивкою кольору італійської бронзи були виготовлені з нуля.

[ + – ] Незвичайний дах став "візитною карткою" концепту Фото: Hemmings

Дах цього Chrysler 300C вийшов досить незвичайним. Він повністю скляний із сонцезахисним козирком з електроприводом.

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Автомобіль проїхав лише 1 600 км. Його вже виставляли на продаж понад десять років тому. Ціна незвичайного концепту складає 35 000 доларів.

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