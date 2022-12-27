Названы города мира с самым развитым общественным транспортом

Эксперты проанализировали системы общественного транспорта в 60 городах мира. Лидерами рейтинга стали мегаполисы Юго-Восточной Азии и Западной Европы.

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Опубликован рейтинг городов с лучшей системой общественного транспорта. Его составили калифорнийский Университет Беркли и консалтинговая компания Oliver Wyman. Об этом сообщается на сайте World Economic Forum.

Во время исследования были изучены транспортные системы 60 крупных городов мира. Во внимание брались такие критерии, как доступность общественного транспорта, плотность остановок и станций, а также железнодорожная инфраструктура для городских электричек.

[ + – ] В ТОП-10 попали города Европы и Азии

Лучшая сеть общественного транспорта – в Гонконге, ее оценили в 77% из 100. Второе место занял Цюрих, а третье – Стокгольм. В хвосте рейтинга оказались Эр-Рияд, Найроби и Джидда.

ТОП-10 городов мира с лучшей системой общественного транспорта:

Гонконг Цюрих Стокгольм Сингапур Хельсинки Осло Париж Берлин Лондон Токио

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Эксперты отмечают, что уровень развития сети общественного транспорта серьезно влияет на способ жизни горожан. Также сообщается, что пандемия коронавируса сильно повлияла на городской транспорт, ведь многие отказались от его использования, выбрав личное авто или удаленную работу.

Если этих пассажиров не вернуть, то прибыли транспортных компаний снизятся, что может повлечь за собой сокращение персонала и снижение уровня предоставляемых услуг.

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