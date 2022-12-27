Названо міста світу з найрозвиненішим громадським транспортом

Експерти проаналізували системи громадського транспорту у 60 містах світу. Лідерами рейтингу стали мегаполіси Південно-Східної Азії та Західної Європи.

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Опубліковано рейтинг міст із найкращою системою громадського транспорту. Його склали Каліфорнійський Університет Берклі та консалтингова компанія Oliver Wyman. Про це повідомляє сайт World Economic Forum.

Під час дослідження вивчили транспортні системи 60 великих міст світу. До уваги бралися такі критерії як доступність громадського транспорту, щільність зупинок та станцій, а також залізнична інфраструктура для міських електричок.

[ + – ] У ТОП 10 потрапили міста Європи та Азії

Найкраща мережа громадського транспорту — у Гонконгу, її оцінили в 77% зі 100. Друге місце зайняв Цюріх, а третє — Стокгольм. У хвості рейтингу опинилися Ер-Ріяд, Найробі та Джідда.

ТОП 10 міст світу з найкращою системою громадського транспорту:

Гонконг Цюріх Стокгольм Сінгапур Гельсінкі Осло Париж Берлін Лондон Токіо

Важливо

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Експерти зазначають, що рівень розвитку мережі громадського транспорту серйозно впливає на спосіб життя городян. Також повідомляється, що пандемія коронавірусу сильно вплинула на міський транспорт, адже багато хто відмовився від його використання, обравши особисте авто чи віддалену роботу.

Якщо цих пасажирів не повернути, то прибутки транспортних компаній знизяться, що може спричинити скорочення персоналу і зниження рівня послуг.

Раніше Фокус повідомляв, що зруйнований навесні Чернігівський автобусний завод відновив роботу та готує нові моделі. Серед них — і електробус.