Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

В Китае поступила в продажу легальная копия Mercedes GLS с оригинальным дизайном (фото)

Beijing BJ90 Shanhe Edition, Beijing BJ90, новый Beijing BJ90, Beijing BJ90 2022, копия Mercedes GLS
Фото: BAIC | Beijing BJ90 Shanhe Edition использует лицензионную платформу Mercedes-Benz GLS

Beijing BJ90 построен на базе Mercedes-Benz GLS прошлого поколения, но имеет самобытный внешний вид. Кроссовер получил немецкие двигатель, шасси, трансмиссию и детали салона.

Related video

На китайский рынок вышел новый Beijing BJ90 Shanhe Edition. Большой премиальный кроссовер стоит 478 000 — 498 000 юаней ($68 600 — 71 500). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Beijing BJ90 — копия Mercedes-Benz GLS предыдущего поколения, причем копия лицензионная. Концерны BAIC и Mercedes-Benz подписали соглашение и немецкие специалисты помогли создать кроссовер на платформе GLS.

Beijing BJ90 Shanhe Edition, Beijing BJ90, новый Beijing BJ90, Beijing BJ90 2022, копия Mercedes GLS Fullscreen
Beijing BJ90 несколько крупнее, чем Mercedes GLS
Фото: BAIC

Модель выпускали с 2019 года, однако до недавнего времени она была доступна только для органов власти и корпоративных клиентов. Лишь сейчас кроссовер в версии Shanhe Edition поступил в свободную продажу.

Примечательно, что внешне Beijing BJ90 2022 совсем не похож на своего донора — у него самобытный дизайн с рельефными боковинами и широкой хромированной решеткой радиатора. К тому же, он несколько крупнее Mercedes GLS.

Beijing BJ90 Shanhe Edition, Beijing BJ90, новый Beijing BJ90, Beijing BJ90 2022, копия Mercedes GLS Fullscreen
Кроссовер оснащен 333-сильной турбошестеркой Mercedes
Фото: BAIC

Размеры Beijing BJ90 Shanhe Edition:

  • Длина — 5171 мм
  • Ширина — 1995 мм
  • Высота — 1902 мм
  • Колесная база — 3100 мм
Beijing BJ90 Shanhe Edition, Beijing BJ90, новый Beijing BJ90, Beijing BJ90 2022, копия Mercedes GLS Fullscreen
Приборы помещены в отдельные колодцы
Фото: BAIC

А вот в салоне родство с немецким собратом видно сразу. У авто такая же приборная панель с циферблатами в отдельных колодцах, да и большинство кнопок взяли у Mercedes GLS. Вместе с тем, китайский кроссовер получил новый руль и увеличенный 10,2-дюймовый тачскрин.

Важно
В стиле Rolls-Royce: представлен самый роскошный Гелендваген (фото)
В стиле Rolls-Royce: представлен самый роскошный Гелендваген (фото)

На выбор предложены версии на 4 и 5 мест, а вот третьего ряда у BJ90 нет. Комплектация включает 10 подушек безопасности, панорамную крышу, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, пневмоподвеску и систему автоматического торможения.

Beijing BJ90 Shanhe Edition, Beijing BJ90, новый Beijing BJ90, Beijing BJ90 2022, копия Mercedes GLS Fullscreen
На выбор предложены версии на 4 и 5 мест
Фото: BAIC

Поначалу новый Beijing BJ90 предложили только с 3,0-литровой бензиновой турбошестеркой Mercedes на 333 л. с., но корпоративным клиентам доступен и 4,0-литровый V8 твин-турбо мощностью 422 л. с. Автоматическая 9-ступенчатая КПП и полноприводная трансмиссия также имеют немецкое происхождение.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае показали семейный электрокроссовер за 15 750 долларов.