В Китае поступила в продажу легальная копия Mercedes GLS с оригинальным дизайном (фото)

Beijing BJ90 построен на базе Mercedes-Benz GLS прошлого поколения, но имеет самобытный внешний вид. Кроссовер получил немецкие двигатель, шасси, трансмиссию и детали салона.

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На китайский рынок вышел новый Beijing BJ90 Shanhe Edition. Большой премиальный кроссовер стоит 478 000 — 498 000 юаней ($68 600 — 71 500). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Beijing BJ90 — копия Mercedes-Benz GLS предыдущего поколения, причем копия лицензионная. Концерны BAIC и Mercedes-Benz подписали соглашение и немецкие специалисты помогли создать кроссовер на платформе GLS.

[ + – ] Beijing BJ90 несколько крупнее, чем Mercedes GLS Фото: BAIC

Модель выпускали с 2019 года, однако до недавнего времени она была доступна только для органов власти и корпоративных клиентов. Лишь сейчас кроссовер в версии Shanhe Edition поступил в свободную продажу.

Примечательно, что внешне Beijing BJ90 2022 совсем не похож на своего донора — у него самобытный дизайн с рельефными боковинами и широкой хромированной решеткой радиатора. К тому же, он несколько крупнее Mercedes GLS.

[ + – ] Кроссовер оснащен 333-сильной турбошестеркой Mercedes Фото: BAIC

Размеры Beijing BJ90 Shanhe Edition:

Длина — 5171 мм

Ширина — 1995 мм

Высота — 1902 мм

Колесная база — 3100 мм

[ + – ] Приборы помещены в отдельные колодцы Фото: BAIC

А вот в салоне родство с немецким собратом видно сразу. У авто такая же приборная панель с циферблатами в отдельных колодцах, да и большинство кнопок взяли у Mercedes GLS. Вместе с тем, китайский кроссовер получил новый руль и увеличенный 10,2-дюймовый тачскрин.

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На выбор предложены версии на 4 и 5 мест, а вот третьего ряда у BJ90 нет. Комплектация включает 10 подушек безопасности, панорамную крышу, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, пневмоподвеску и систему автоматического торможения.

[ + – ] На выбор предложены версии на 4 и 5 мест Фото: BAIC

Поначалу новый Beijing BJ90 предложили только с 3,0-литровой бензиновой турбошестеркой Mercedes на 333 л. с., но корпоративным клиентам доступен и 4,0-литровый V8 твин-турбо мощностью 422 л. с. Автоматическая 9-ступенчатая КПП и полноприводная трансмиссия также имеют немецкое происхождение.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае показали семейный электрокроссовер за 15 750 долларов.