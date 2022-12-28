У Китаї надійшла у продаж легальна копія Mercedes GLS з оригінальним дизайном (фото)

Beijing BJ90 збудований на базі Mercedes-Benz GLS минулого покоління, але має самобутній зовнішній вигляд. Кросовер отримав німецькі двигун, шасі, трансмісію та деталі салону.

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На китайський ринок вийшов новий Beijing BJ90 Shanhe Edition. Великий преміальний кросовер коштує 478 000 – 498 000 юанів ($68 600 – 71 500). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Beijing BJ90 – копія Mercedes-Benz GLS попереднього покоління, причому копія ліцензійна. Концерни BAIC та Mercedes-Benz підписали угоду, а німецькі фахівці допомогли створити кросовер на платформі GLS.

[ + – ] Beijing BJ90 трохи більший за Mercedes GLS Фото: BAIC

Модель випускали з 2019 року, проте донедавна вона була доступна лише для органів влади та корпоративних клієнтів. Лише зараз кросовер у версії Shanhe Edition надійшов у вільний продаж.

Примітно, що зовні Beijing BJ90 2022 зовсім не схожий на свого донора — у нього самобутній дизайн з рельєфними боковинами та широкими хромованою решіткою радіатора. До того ж він дещо більший за Mercedes GLS.

[ + – ] Кросовер оснащений 333-сильною турбошісткою Mercedes Фото: BAIC

Розміри Beijing BJ90 Shanhe Edition:

Довжина — 5171 мм.

Ширина — 1995 мм

Висота — 1902 мм

Колісна база — 3100 мм

[ + – ] Прилади поміщені в окремі колодязі Фото: BAIC

А ось у салоні спорідненість із німецьким побратимом видно відразу. В авто така ж панель приладів з циферблатами в окремих колодязях, та й більшість кнопок взяли у Mercedes GLS. Разом з тим китайський кросовер отримав нове кермо та збільшений 10,2-дюймовий тачскрин.

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На вибір запропоновані версії на 4 та 5 місць, а ось третього ряду у BJ90 немає. Комплектація включає 10 подушок безпеки, панорамний дах, тризонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, пневмопідвіску та систему автоматичного гальмування.

[ + – ] На вибір запропоновано версії на 4 та 5 місць Фото: BAIC

Спочатку новий Beijing BJ90 запропонували лише з 3,0-літровою бензиновою турбошісткою Mercedes на 333 к. с., але корпоративним клієнтам доступний і 4,0-літровий V8 твін-турбо потужністю 422 к. с. Автоматична 9-ступінчаста КПП та повнопривідна трансмісія також мають німецьке походження.

Раніше Фокус повідомляв, що у Китаї показали сімейний електрокросовер за 15 750 доларів.