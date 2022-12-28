Британский троллинг: Rolls-Royce собирается продавать сиденья для собак с названием модели Bentley

С 2004 года Rolls-Royce принадлежат права на использование торговой марки Flying Spur. Компания решила потроллить своих конкурентов, выпуская под этим брендом сиденья для домашних питомцев.

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Британский производитель роскошных автомобилей Rolls-Royce зарегистрировал в США торговую марку для названия "Flying Spur". Под этим брендом собираются продавать сиденья для домашних питомцев. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Заявка на регистрацию торговой марки еще обрабатывается, но у компании есть все шансы заполучить права на нее. Интересно то, что название "Flying Spur" уже использует Bentley для своего роскошного седана, который конкурирует с Rolls-Royce Ghost.

В документации есть фото, на котором две собаки сидят в переносном кресле с надписью Flying Spur. Так компания решила потроллить своего конкурента.

[ + – ] Rolls-Royce добавила в документацию к регистрации торговой марки забавное фото двух собак Фото: USPTO

В 90-х Rolls-Royce уже использовала название Flying Spur для спортивной версии модели Silver Spur. Bentley использует это имя еще с 1961 года, когда был выпущен седан Continental S2 Flying Spur.

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Bentley принадлежат права на использование торговой марки "Flying Spur" почти во всех странах, кроме США и Италии. Там правами c 2004 года владеет Rolls-Royce.

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