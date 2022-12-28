Британський тролінг: Rolls-Royce збирається продавати сидіння для собак під назвою моделі Bentley

З 2004 року Rolls-Royce належать права використання торгової марки Flying Spur. Компанія вирішила потролити своїх конкурентів, випускаючи під цим брендом сидіння для домашніх улюбленців.

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Британський виробник розкішних автомобілів Rolls-Royce зареєстрував у США торгову марку для назви "Flying Spur". Під цим брендом збираються продавати сидіння для домашніх тварин. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Заявка на реєстрацію торгової марки ще обробляється, але компанія має всі шанси отримати права на неї. Цікаво те, що назва Flying Spur вже використовує Bentley для свого розкішного седана, який конкурує з Rolls-Royce Ghost.

У документації є фото, на якому двоє собак сидять у переносному кріслі з написом Flying Spur. Так компанія вирішила потролити свого конкурента.

[ + – ] Rolls-Royce додала до документації до реєстрації торгової марки кумедне фото двох собак Фото: USPTO

У 90-х Rolls-Royce вже використала назву Flying Spur для спортивної версії моделі Silver Spur. Bentley використовує це ім'я ще з 1961 року, коли було випущено седан Continental S2 Flying Spur.

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Bentley належать права на використання торгової марки "Flying Spur" майже у всіх країнах, окрім США та Італії. Там правами з 2004 року володіє Rolls-Royce.

Раніше Фокус розповів, що Rolls-Royce представив свій перший електромобіль Spectre.