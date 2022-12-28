Ретро-дизайн и карбоновый кузов: представлен спорткар в духе Lancia Stratos (видео)
Ретро-спорткар Kiska APG-1 вдохновлен легендарным раллийным Lancia Stratos и построен на базе KTM X-Bow GTX. Сейчас компания занята поиском сети производителей кузовов.
Компания Kiska представила ретро-спорткар APG-1, дизайн которого вдохновлен знаменитым раллийным Lancia Stratos. Внешность модели раскрыли на сайте бренда.
Kiska разработали дизайн экстремального KTM X-Bow GTX, который оснащается 2,5-литровым пятицилиндровым двигателем Audi RS3 мощностью 600 л.с. Именно на базе этого спорткара построили новый APG-1.
В Kiska рассказали, что дизайнеры получили полную творческую свободу. Поэтому никто не стал отказываться от клиновидного силуэта и скрытых передних фар, которые редко встретишь в современных автомобилях.
Кузов Kiska APG-1 полностью изготовлен из углеволокна. Общий вес спорткара составит около тонны.Важно
"Мы хотели передать суть спорткара с его чистым выражением. APG-1 воспевает острые ощущения от вождения", — сказал ведущий дизайнер Kiska Алан Дерозье.
В Kiska поделились, что сейчас они заняты поиском сети производителей кузовов для создания спорткара. Они планируют выпустить APG-1 ограниченным тиражом.
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