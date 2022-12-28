Ретро-дизайн і карбоновий кузов: представлений спорткар у дусі Lancia Stratos (відео)

Ретро-спорткар Kiska APG-1 натхненний легендарним ралійним Lancia Stratos і побудований на базі KTM X-Bow GTX. Наразі компанія зайнята пошуком мережі виробників кузовів.

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Компанія Kiska представила ретро-спорткар APG-1, дизайн якого натхненний знаменитим ралійним Lancia Stratos. Зовнішність моделі розкрили на вебсайті бренду.

Kiska розробили дизайн екстремального KTM X-Bow GTX, який оснащується 2,5-літровим двигуном п'ятициліндровим Audi RS3 потужністю 600 к. с. Саме на базі цього спорткара збудували новий APG-1.

У Kiska розповіли, що дизайнери набули повної творчої свободи. Тому ніхто не став відмовлятися від клиноподібного силуету та прихованих передніх фар, які рідко зустрінеш у сучасних автомобілях.

[ + – ] Kiska APG-1 нагадує легендарний ралійний Lancia Stratos Фото: Kiska

Кузов Kiska APG-1 повністю виготовлений із вуглеволокна. Загальна вага спорткара становитиме майже тонну.

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"Ми хотіли передати суть спорткара з його чистим виразом. APG-1 оспівує гострі відчуття від водіння", — сказав провідний дизайнер Kiska Алан Дерозьє.

[ + – ] Дизайнери працювали над зовнішністю спорткара кілька років

У Kiska поділилися, що зараз вони зайняті пошуком мережі виробників кузовів для створення спорткара. Вони планують випустити APG-1 обмеженим тиражем.

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