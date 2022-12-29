На аукционе продают армейский внедорожник, конкурировавший с Humvee (фото)

Teledyne Continental Cheetah будет продаваться на аукционе по цене от 15 000 до 20 000 долларов. Внедорожник оснащен 6,9-литровым дизелем и автоматической КПП.

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На аукцион Mecum выставили редкий армейский внедорожник Teledyne Continental Cheetah 1981 года выпуска. В свое время он боролся с легендарными Humvee за право стать основной боевой машиной ВС США. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Этот оливковый полноприводный военный внедорожник оснащен 6,9-литровым дизельным двигателем V8 International Harvester. Он работает в паре с 3-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. У Teledyne Continental Cheetah мягкие двери и крыша, а также трубчатые подножки и бамперы.

[ + – ] Teledyne Continental Cheetah оснащается мощным дизельным двигателем V8 Фото: Mecum

Интерьер оливково-зеленого цвета не отличается комфортом. Он максимально утилитарен, с четырьмя сиденьями без подголовников и массивным центральным туннелем.

[ + – ] Интерьер Teledyne Continental Cheetah довольно спартанский Фото: Mecum

На приборной панели есть только самые полезные датчики. Помимо этого в салоне можно найти отдельные тумблеры для кондиционера и стеклоочистителей.

Завести Teledyne Continental Cheetah не так и просто. Для его запуска нужно прочесть целую инструкцию, которую можно найти на приборной панели.

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Этот экземпляр проехал всего 37 000 миль (59 545 км). Вероятнее всего, во время борьбы за армейский контракт он проходил испытания вместе с конкурентами.

[ + – ] Teledyne Continental Cheetah имеет повышенные и пониженные передачи, а также отключаемую переднюю ось Фото: Mecum

По оценкам аукционеров, этот Teledyne Continental Cheetah будет продаваться по цене от 15 000 до 20 000 долларов. Это дороже, чем многие Humvee на продаже в США.

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