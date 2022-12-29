На аукционе продают армейский внедорожник, конкурировавший с Humvee (фото)
Teledyne Continental Cheetah будет продаваться на аукционе по цене от 15 000 до 20 000 долларов. Внедорожник оснащен 6,9-литровым дизелем и автоматической КПП.
На аукцион Mecum выставили редкий армейский внедорожник Teledyne Continental Cheetah 1981 года выпуска. В свое время он боролся с легендарными Humvee за право стать основной боевой машиной ВС США. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.
Этот оливковый полноприводный военный внедорожник оснащен 6,9-литровым дизельным двигателем V8 International Harvester. Он работает в паре с 3-ступенчатой автоматической коробкой передач. У Teledyne Continental Cheetah мягкие двери и крыша, а также трубчатые подножки и бамперы.
Интерьер оливково-зеленого цвета не отличается комфортом. Он максимально утилитарен, с четырьмя сиденьями без подголовников и массивным центральным туннелем.
На приборной панели есть только самые полезные датчики. Помимо этого в салоне можно найти отдельные тумблеры для кондиционера и стеклоочистителей.
Завести Teledyne Continental Cheetah не так и просто. Для его запуска нужно прочесть целую инструкцию, которую можно найти на приборной панели.Важно
Этот экземпляр проехал всего 37 000 миль (59 545 км). Вероятнее всего, во время борьбы за армейский контракт он проходил испытания вместе с конкурентами.
По оценкам аукционеров, этот Teledyne Continental Cheetah будет продаваться по цене от 15 000 до 20 000 долларов. Это дороже, чем многие Humvee на продаже в США.
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