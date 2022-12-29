На аукціоні продають армійський позашляховик, який конкурував із Humvee (фото)

Teledyne Continental Cheetah продаватимуть на аукціоні за ціною від 15 000 до 20 000 доларів. Позашляховик оснащений 6,9-літровим дизелем і автоматичною КПП.

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На аукціон Mecum виставили рідкісний армійський позашляховик Teledyne Continental Cheetah 1981 випуску. Свого часу він боровся з легендарними Humvee за право стати основною бойовою машиною ЗС США. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті аукціонного дому.

Цей оливковий повнопривідний військовий позашляховик оснащений 6,9-літровим дизельним двигуном V8 International Harvester. Він працює в парі з 3-ступінчастою автоматичною коробкою передач. У Teledyne Continental Cheetah м'які двері й дах, а також трубчасті підніжки та бампери.

[ + – ] Teledyne Continental Cheetah оснащується потужним дизельним двигуном V8 Фото: Mecum

Інтер'єр оливково-зеленого кольору не відрізняється комфортом. Він максимально утилітарний, із чотирма сидіннями без підголівників і масивним центральним тунелем.

[ + – ] Інтер'єр Teledyne Continental Cheetah досить спартанський Фото: Mecum

На панелі приладів є тільки найкорисніші датчики. Крім цього, в салоні можна знайти окремі тумблери для кондиціонера та склоочисників.

Завести Teledyne Continental Cheetah не так просто. Для його запуску потрібно прочитати цілу інструкцію, яку можна знайти на панелі приладів.

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Цей екземпляр проїхав лише 37 000 миль (59 545 км). Найімовірніше, під час боротьби за армійський контракт він проходив випробування разом із конкурентами.

[ + – ] Teledyne Continental Cheetah має підвищені та знижені передачі, а також передню вісь, що відключається Фото: Mecum

За оцінками аукціонерів, цей Teledyne Continental Cheetah продаватиметься за ціною від 15 000 до 20 000 доларів. Це дорожче, ніж багато Humvee на продаж у США.

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