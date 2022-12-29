На аукціоні продають армійський позашляховик, який конкурував із Humvee (фото)
Teledyne Continental Cheetah продаватимуть на аукціоні за ціною від 15 000 до 20 000 доларів. Позашляховик оснащений 6,9-літровим дизелем і автоматичною КПП.
На аукціон Mecum виставили рідкісний армійський позашляховик Teledyne Continental Cheetah 1981 випуску. Свого часу він боровся з легендарними Humvee за право стати основною бойовою машиною ЗС США. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті аукціонного дому.
Цей оливковий повнопривідний військовий позашляховик оснащений 6,9-літровим дизельним двигуном V8 International Harvester. Він працює в парі з 3-ступінчастою автоматичною коробкою передач. У Teledyne Continental Cheetah м'які двері й дах, а також трубчасті підніжки та бампери.
Інтер'єр оливково-зеленого кольору не відрізняється комфортом. Він максимально утилітарний, із чотирма сидіннями без підголівників і масивним центральним тунелем.
На панелі приладів є тільки найкорисніші датчики. Крім цього, в салоні можна знайти окремі тумблери для кондиціонера та склоочисників.
Завести Teledyne Continental Cheetah не так просто. Для його запуску потрібно прочитати цілу інструкцію, яку можна знайти на панелі приладів.Важливо
Цей екземпляр проїхав лише 37 000 миль (59 545 км). Найімовірніше, під час боротьби за армійський контракт він проходив випробування разом із конкурентами.
За оцінками аукціонерів, цей Teledyne Continental Cheetah продаватиметься за ціною від 15 000 до 20 000 доларів. Це дорожче, ніж багато Humvee на продаж у США.
Раніше Фокус писав, що на аукціоні продають перший у світі суперкар Lamborghini Miura.