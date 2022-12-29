В Японии сделали внедорожник Lexus LX еще более брутальным (фото)

Тюнеры из Liberty Walk подготовили карбоновый обвес для Lexus LX. Внедорожник стал гораздо агрессивнее на вид.

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Люксовый Lexus LX показался японским тюнерам из Liberty Walk слишком скучным, поэтому они решили модернизировать его. Внедорожник сделали еще более брутальным и широким. Снимки нового проекта опубликовали на Instagram-странице компании.

Тюнинг-проект на базе Lexus LX стал нетипичным для Liberty Walk. Обычно тюнеры модернизируют спортивные авто, а не большие внедорожники.

[ + – ] Новый карбоновый капот имеет дополнительные вентиляционные отверстия Фото: instagram.com/libertywalkkato

Кузов Lexus LX и колесные диски покрасили в черный цвет. Стандартный капот заменили на карбоновый. Также появились расширители арок из углеволокна.

[ + – ] Образ внедорожника завершают большие черные диски Фото: instagram.com/libertywalkkato

Интерьер и заднюю часть внедорожника пока держат в секрете. Предположительно, сзади появятся массивное антикрыло и новый диффузор.

Вживую проект презентуют на Токийском автосалоне 2023 года. Этот Lexus LX станет лишь одним из экспонатов, которые тюнеры покажут на выставке.

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Техническая составляющая внедорожника осталась без изменений. Он оснащается 3,4-литровым V6 с мощностью 409 л.с. и 650 Нм крутящего момента. От 0 до 100 км/ч Lexus LX разгоняется примерно за 7 секунд.

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