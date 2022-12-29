У Японії зробили позашляховик Lexus LX ще брутальнішим (фото)

Тюнери з Liberty Walk підготували карбоновий обвіс для Lexus LX. Позашляховик став набагато агресивнішим на вигляд.

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Люксовий Lexus LX здався японським тюнерам із Liberty Walk надто нудним, тому вони вирішили модернізувати його. Позашляховик зробили ще брутальнішим і ширшим. Знімки нового проєкту опублікували на Instagram-сторінці компанії.

Тюнінг-проєкт на базі Lexus LX став нетиповим для Liberty Walk. Зазвичай тюнери модернізують спортивні авто, а не великі позашляховики.

[ + – ] Новий карбоновий капот має додаткові вентиляційні отвори Фото: instagram.com/libertywalkkato

Кузов Lexus LX і колісні диски пофарбували в чорний колір. Стандартний капот замінили на карбоновий. Також з'явилися розширювачі арок із вуглеволокна.

[ + – ] Образ позашляховика завершують великі чорні диски Фото: instagram.com/libertywalkkato

Інтер'єр і задню частину позашляховика поки що тримають у секреті. Ймовірно, ззаду з'являться масивне антикрило та новий дифузор.

Наживо проєкт презентують на Токійському автосалоні 2023 року. Цей Lexus LX стане лише одним із експонатів, які тюнери покажуть на виставці.

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Технічна складова позашляховика залишилася без змін. Він оснащується 3,4-літровим V6 з потужністю 409 к.с. і 650 Нм крутного моменту. Від 0 до 100 км/год Lexus LX розганяється приблизно за 7 секунд.

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