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Авто

Обнаружен единственный в своем роде минивэн Audi (фото)

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Seat Alhambra переделали в Audi

Старый минивэн Seat Alhambra превратили в Audi. Донором кузовных деталей послужил кроссовер Audi Q5 первого поколения.

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В Нидерландах обнаружен интересный и нестандартный минивэн Audi. Автомобиль существует в одном-единственном экземпляре. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Audi никогда не выпускали семейные минивэны. Этот автомобиль является самодельным, а основой для него послужил Seat Alhambra первого поколения (такие минивэны выпускали с 1996 по 2010 годы).

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Решетка радиатора и фары знакомы по Audi Q5

Seat узнается по характерному однообъемному силуэту с большим углом наклона лобового стекла. Вместе с тем, хромированная решетка радиатора, продолговатые фары и стреловидные фонари позаимствовали у Audi Q5 первого поколения.

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Также у минивэна новые бамперы, слегка расширенные крылья и измененная дверь багажника. Сзади выглядывают две выхлопные трубы. Окрасили авто в характерный для Audi оттенок синего цвета.

Seat Alhambra, минивэн Ауди, минивэн Audi, Audi Q5, тюнинг Seat Fullscreen
Сзади обновлены фонари

Техническая "начинка" Seat Alhambra осталась без изменений. Минивэн оснащен стандартным турбодизелем и механической КПП. Единственным новшеством стали тормозные механизмы Porsche.

Сейчас минивэн Audi выставили на продажу. За необычный автомобиль просят всего 3000 евро.

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