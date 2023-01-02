Обнаружен единственный в своем роде минивэн Audi (фото)

Старый минивэн Seat Alhambra превратили в Audi. Донором кузовных деталей послужил кроссовер Audi Q5 первого поколения.

Related video

В Нидерландах обнаружен интересный и нестандартный минивэн Audi. Автомобиль существует в одном-единственном экземпляре. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Audi никогда не выпускали семейные минивэны. Этот автомобиль является самодельным, а основой для него послужил Seat Alhambra первого поколения (такие минивэны выпускали с 1996 по 2010 годы).

[ + – ] Решетка радиатора и фары знакомы по Audi Q5

Seat узнается по характерному однообъемному силуэту с большим углом наклона лобового стекла. Вместе с тем, хромированная решетка радиатора, продолговатые фары и стреловидные фонари позаимствовали у Audi Q5 первого поколения.

Важно

Электрический седан Audi A6 e-tron заметили во время тестов (фото)

Также у минивэна новые бамперы, слегка расширенные крылья и измененная дверь багажника. Сзади выглядывают две выхлопные трубы. Окрасили авто в характерный для Audi оттенок синего цвета.

[ + – ] Сзади обновлены фонари

Техническая "начинка" Seat Alhambra осталась без изменений. Минивэн оснащен стандартным турбодизелем и механической КПП. Единственным новшеством стали тормозные механизмы Porsche.

Сейчас минивэн Audi выставили на продажу. За необычный автомобиль просят всего 3000 евро.

Ранее Фокус сообщал, что украинец скрестил ГАЗ-М20 "Победа" с современным спортивным Mercedes-Benz.