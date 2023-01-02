Помічено єдиний у своєму роді мінівен Audi (фото)

Старий мінівен Seat Alhambra перетворили на Audi. Донором кузовних деталей став кросовер Audi Q5 першого покоління.

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У Нідерландах виявлено цікавий і нестандартний мінівен Audi. Автомобіль існує в одному-єдиному екземплярі. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Audi ніколи не випускали сімейні мінівени. Цей автомобіль є саморобним, а основою для нього став Seat Alhambra першого покоління (такі мінівени випускали з 1996 по 2010 роки).

[ + – ] Решітка радіатора та фари знайомі за Audi Q5

Seat впізнається за характерним однооб'ємним силуетом із великим кутом нахилу лобового скла. Разом із тим, хромована решітка радіатора, довгасті фари та стрілоподібні ліхтарі запозичили в Audi Q5 першого покоління.

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Також у мінівена нові бампери, злегка розширені крила та змінені двері багажника. Ззаду виглядають дві вихлопні труби. Пофарбували авто у характерний для Audi відтінок синього кольору.

[ + – ] Позаду оновлено ліхтарі

Технічна начинка Seat Alhambra залишилася без змін. Мінівен оснащений стандартним турбодизелем і механічною КПП. Єдиним новаторством стали гальмівні механізми Porsche.

Наразі мінівен Audi виставили на продаж. За незвичайний автомобіль просять лише 3 000 євро.

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