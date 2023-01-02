Помічено єдиний у своєму роді мінівен Audi (фото)
Старий мінівен Seat Alhambra перетворили на Audi. Донором кузовних деталей став кросовер Audi Q5 першого покоління.
У Нідерландах виявлено цікавий і нестандартний мінівен Audi. Автомобіль існує в одному-єдиному екземплярі. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Audi ніколи не випускали сімейні мінівени. Цей автомобіль є саморобним, а основою для нього став Seat Alhambra першого покоління (такі мінівени випускали з 1996 по 2010 роки).
Seat впізнається за характерним однооб'ємним силуетом із великим кутом нахилу лобового скла. Разом із тим, хромована решітка радіатора, довгасті фари та стрілоподібні ліхтарі запозичили в Audi Q5 першого покоління.
Також у мінівена нові бампери, злегка розширені крила та змінені двері багажника. Ззаду виглядають дві вихлопні труби. Пофарбували авто у характерний для Audi відтінок синього кольору.
Технічна начинка Seat Alhambra залишилася без змін. Мінівен оснащений стандартним турбодизелем і механічною КПП. Єдиним новаторством стали гальмівні механізми Porsche.
Наразі мінівен Audi виставили на продаж. За незвичайний автомобіль просять лише 3 000 євро.
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