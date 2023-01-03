На продажу выставили редкий Aston Martin брунейской королевской семьи (фото)

Всего было построено только 240 спорткаров Aston Martin Vantage V550. В 90-х он считался одним из самых мощных серийных автомобилей в мире.

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На продажу в Лондоне выставили Aston Martin Vantage V550 1997 года выпуска. Спорткар принадлежал королевской семье Брунея. Подробности об авто рассказали на сайте PistonHeads.

Перед продажей Aston Martin Vantage V550 отремонтировали. Затраты на устранение всех неисправностей составили 59 709 долларов. Цена авто теперь составляет 286 600 долларов.

[ + – ] Aston Martin Vantage V550 проехал всего 7193 км Фото: PistonHeads

Всего было построено только 240 единиц Vantage V550. У автомобиля королевской семьи Брунея пробег составляет всего 7193 км.

У султана Брунея была огромная коллекция эксклюзивных автомобилей, которая в основном принадлежала его брату принцу Джефри Болкиаху. Именно он приобрел и редкий спорткар Aston Martin.

[ + – ] Спорткар отремонтировали и перекрасили перед продажей Фото: PistonHeads

В 90-х Aston Martin Vantage V550 считался одним из самых мощных серийных автомобилей в мире. Его 5,3-литровый двигатель V8 выдает 550 л.с. и 745 Нм крутящего момента.

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С 0 до 100 км/ч Aston Martin Vantage V550 разгоняется всего за 4,6 секунды. Максимальная скорость составляет 300 км/ч.

Ранее Фокус сообщил, что на аукцион RM Sotheby's выставили эксклюзивный суперкар Lexus LFA.