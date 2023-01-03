На продаж виставили рідкісний Aston Martin брунейської королівської родини (фото)

Всього було збудовано лише 240 спорткарів Aston Martin Vantage V550. У 90-х він вважався одним із найпотужніших серійних автомобілів у світі.

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На продаж у Лондоні виставили Aston Martin Vantage V550 1997 року випуску. Спорткар належав королівській родині Брунея. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті PistonHeads.

Перед продажем Aston Martin Vantage V550 відремонтували. Витрати усунення всіх несправностей становили 59 709 доларів. Ціна авто тепер складає 286 600 доларів.

[ + – ] Aston Martin Vantage V550 проїхав всього 7193 км Фото: PistonHeads

Усього було побудовано лише 240 одиниць Vantage V550. У автомобіля королівської родини Брунея пробіг становить лише 7193 км.

Султан Брунея мав величезну колекцію ексклюзивних автомобілів, яка в основному належала його брату принцу Джефрі Болкіаху. Саме він придбав і рідкісний спорткар Aston Martin.

[ + – ] Спорткар відремонтували та перефарбували перед продажем Фото: PistonHeads

У 90-х Aston Martin Vantage V550 вважався одним із найпотужніших серійних автомобілів у світі. Його 5,3-літровий двигун V8 видає 550 к.с. і 745 Нм крутного моменту.

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З 0 до 100 км/год Aston Martin Vantage V550 розганяється лише за 4,6 секунди. Максимальна швидкість становить 300 км/год.

Раніше Фокус повідомив, що на аукціон RM Sotheby's виставили ексклюзивний суперкар Lexus LFA.