У старых Mercedes-Benz заметили серьезный дефект, связанный с люком на крыше

О дефекте люка Mercedes-Benz впервые узнали еще в 2017 году. С тех пор продолжаются поиски проблемных автомобилей.

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Владельцев старых автомобилей Mercedes-Benz предупредили о серьезном дефекте. Он связан с люком на крыше некоторых моделей. Об этом рассказали на портале Carscoops.

Mercedes-Benz отзывает некоторые автомобили моделей C-Class, CLK, E-Class и CLS, которые были произведены с 2001 по 2011 год. Впервые о проблеме компания узнала в 2017 году.

У некоторых автомобилей обнаружили плохое соединение между стеклянной панелью люка и рамой сдвижной крыши. Выявить дефект оказалось не так и просто.

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С 2017 года Mercedes-Benz начала поиски проблемных авто. Источник дефекта долго не удавалось найти, даже с помощью сторонней компании.

Дефект обнаружен на автомобилях всех рынков, кроме США. Там у C-Class, CLK, E-Class и CLS нет проблем с люком на крыше.

К 2022 году Mercedes-Benz выяснила, что некоторые факторы при производстве крыш привели к проблеме. Автопроизводитель сейчас отзывает ряд автомобилей, выпущенных в период с 2000 по 2011 год. Отзыв авто начинается с 21 февраля.

Ранее Фокус рассказал, что американская корпорация General Motors объявила об отзыве 140 тысяч электроавтомобилей Chevrolet Bolt EV из Северной Америки.