У старих Mercedes-Benz помітили серйозний дефект, пов'язаний із люком на даху

Про дефект люка Mercedes-Benz вперше дізналися ще 2017 року. З того часу продовжуються пошуки проблемних автомобілів.

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Власників старих автомобілів Mercedes-Benz попередили про серйозний дефект. Він пов'язаний із люком на даху деяких моделей. Про це повідомили на порталі Carscoops.

Mercedes-Benz відкликає деякі автомобілі моделей C-Class, CLK, E-Class та CLS, які були зроблені з 2001 по 2011 рік. Вперше про проблему компанія дізналася у 2017 році.

У деяких автомобілів виявили погане з'єднання між скляною панеллю люка та рамою зсувного даху. Виявити дефект виявилося не так просто.

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З 2017 року Mercedes-Benz розпочала пошуки проблемних авто. Джерело дефекту довго не вдавалося знайти навіть за допомогою сторонньої компанії.

Дефект виявлено на автомобілях усіх ринків, окрім США. Там у C-Class, CLK, E-Class та CLS немає проблем із люком на даху.

До 2022 Mercedes-Benz з'ясувала, що деякі фактори при виробництві дахів привели до проблеми. Автовиробник зараз відкликає низку автомобілів, випущених у період з 2000 по 2011 рік. Відкликання авто розпочинається з 21 лютого.

Раніше Фокус розповів, що американська корпорація General Motors оголосила про відкликання 140 тисяч електроавтомобілів Chevrolet Bolt EV із Північної Америки.