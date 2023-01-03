Культовый суперкар Ferrari подорожал в пять раз за 20 лет (фото)

Всего выпущено только 400 Ferrari Enzo. Суперкар с 660-сильным V12 разгоняется до 350 км/ч и был одним из самых быстрых авто своего времени.

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В США на аукцион Mecum выставили Ferrari Enzo 2003 года. За лимитированный суперкар планируют выручить от 3,5 до 3,7 миллионов долларов. Об этом сообщается на официальном сайте аукциона.

[ + – ] Суперкар был одним из самых быстрых авто своего времени Фото: Mecum

Ferrari Enzo – знаменитая лимитированная модель, в разработке которой принимал участие семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер. Всего в 2002-2004 годах выпустили только 400 таких авто и они сейчас очень ценятся коллекционерами. Новым Ferrari Enzo стоил 670 000 долларов, то есть за 20 лет он подорожал в 5 раз.

[ + – ] Всего выпустили только 400 Ferrari Enzo Фото: Mecum

Карбоновый суперкар Ferrari отличается дизайном в духе болидов "Формулы-1" — с выраженным "носом" и характерным передним спойлером. Двери авто поднимаются вверх. Для своего времени у авто была очень передовая аэродинамика.

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Ferrari Enzo оснащен высокооборотистым 6,0-литровым V12 на 660 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с и развивает 350 км/ч и считался одним из самых быстрых авто своего времени.

[ + – ] Двери суперкара поднимаются вверх Фото: Mecum

Конкретно этот автомобиль окрашен в редкий серебристый цвет (подавляющее большинство Enzo были красными). Его пробег за 20 лет – всего 11 800 км.

Ранее Фокус рассказывал, что на аукционе продадут самый первый в мире суперкар.