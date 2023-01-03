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Культовый суперкар Ferrari подорожал в пять раз за 20 лет (фото)

Ferrari Enzo 2003, Ferrari Enzo, новый Ferrari Enzo, суперкар Ferrari
Фото: Mecum | Ferrari Enzo планируют продать за 3,5-3,7 миллионов долларов

Всего выпущено только 400 Ferrari Enzo. Суперкар с 660-сильным V12 разгоняется до 350 км/ч и был одним из самых быстрых авто своего времени.

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В США на аукцион Mecum выставили Ferrari Enzo 2003 года. За лимитированный суперкар планируют выручить от 3,5 до 3,7 миллионов долларов. Об этом сообщается на официальном сайте аукциона.

Ferrari Enzo 2003, Ferrari Enzo, новый Ferrari Enzo, суперкар Ferrari Fullscreen
Суперкар был одним из самых быстрых авто своего времени
Фото: Mecum

Ferrari Enzo – знаменитая лимитированная модель, в разработке которой принимал участие семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер. Всего в 2002-2004 годах выпустили только 400 таких авто и они сейчас очень ценятся коллекционерами. Новым Ferrari Enzo стоил 670 000 долларов, то есть за 20 лет он подорожал в 5 раз.

Ferrari Enzo 2003, Ferrari Enzo, новый Ferrari Enzo, суперкар Ferrari Fullscreen
Всего выпустили только 400 Ferrari Enzo
Фото: Mecum

Карбоновый суперкар Ferrari отличается дизайном в духе болидов "Формулы-1" — с выраженным "носом" и характерным передним спойлером. Двери авто поднимаются вверх. Для своего времени у авто была очень передовая аэродинамика.

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Ferrari Enzo оснащен высокооборотистым 6,0-литровым V12 на 660 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с и развивает 350 км/ч и считался одним из самых быстрых авто своего времени.

Ferrari Enzo 2003, Ferrari Enzo, новый Ferrari Enzo, суперкар Ferrari Fullscreen
Двери суперкара поднимаются вверх
Фото: Mecum

Конкретно этот автомобиль окрашен в редкий серебристый цвет (подавляющее большинство Enzo были красными). Его пробег за 20 лет – всего 11 800 км.

Ранее Фокус рассказывал, что на аукционе продадут самый первый в мире суперкар.