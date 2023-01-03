Культовий суперкар Ferrari подорожчав у п'ять разів за 20 років (фото)

Усього випущено лише 400 Ferrari Enzo. Суперкар з 660-сильним V12 розганяється до 350 км/год і був одним із найшвидших авто свого часу.

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У США на аукціоні Mecum виставили Ferrari Enzo 2003 року. За лімітований суперкар планують отримати від 3,5 до 3,7 мільйона доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті аукціону.

[ + – ] Суперкар був одним із найшвидших авто свого часу Фото: Mecum

Ferrari Enzo — знаменита лімітована модель, у розробці якої брав участь семиразовий чемпіон "Формули-1" Міхаель Шумахер. Загалом у 2002-2004 роках випустили лише 400 таких авто, і їх зараз дуже цінують колекціонери. Новим Ferrari Enzo коштував 670 000 доларів, тобто за 20 років він подорожчав у 5 разів.

[ + – ] Усього випустили лише 400 Ferrari Enzo Фото: Mecum

Карбоновий суперкар Ferrari відрізняється дизайном на кшталт болідів "Формули-1" — з вираженим "носом" і характерним переднім спойлером. Двері авто піднімаються вгору. Для свого часу в авто була дуже передова аеродинаміка.

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Ferrari Enzo оснащений високооборотним 6,0-літровим V12 на 660 к. с. та 7-ступінчастою роботизованою КПП. Він розганяється до 100 км/год за 3,4 с і розвиває 350 км/год і вважався одним із найшвидших авто свого часу.

[ + – ] Двері суперкара піднімаються вгору Фото: Mecum

Саме цей автомобіль пофарбований у рідкісний сріблястий колір (переважна більшість Enzo були червоними). Його пробіг за 20 років — лише 11 800 км.

Раніше Фокус розповідав, що на аукціоні продадуть найперший у світі суперкар.