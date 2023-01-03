Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Культовий суперкар Ferrari подорожчав у п'ять разів за 20 років (фото)

Ferrari Enzo 2003, Ferrari Enzo, новий Ferrari Enzo, суперкар Ferrari
Фото: Mecum | Ferrari Enzo планують продати за 3,5-3,7 мільйона доларів

Усього випущено лише 400 Ferrari Enzo. Суперкар з 660-сильним V12 розганяється до 350 км/год і був одним із найшвидших авто свого часу.

Related video

У США на аукціоні Mecum виставили Ferrari Enzo 2003 року. За лімітований суперкар планують отримати від 3,5 до 3,7 мільйона доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті аукціону.

Ferrari Enzo 2003, Ferrari Enzo, новий Ferrari Enzo, суперкар Ferrari Fullscreen
Суперкар був одним із найшвидших авто свого часу
Фото: Mecum

Ferrari Enzo — знаменита лімітована модель, у розробці якої брав участь семиразовий чемпіон "Формули-1" Міхаель Шумахер. Загалом у 2002-2004 роках випустили лише 400 таких авто, і їх зараз дуже цінують колекціонери. Новим Ferrari Enzo коштував 670 000 доларів, тобто за 20 років він подорожчав у 5 разів.

Ferrari Enzo 2003, Ferrari Enzo, новий Ferrari Enzo, суперкар Ferrari Fullscreen
Усього випустили лише 400 Ferrari Enzo
Фото: Mecum

Карбоновий суперкар Ferrari відрізняється дизайном на кшталт болідів "Формули-1" — з вираженим "носом" і характерним переднім спойлером. Двері авто піднімаються вгору. Для свого часу в авто була дуже передова аеродинаміка.

Важливо
Найшвидший та найексклюзивніший Lexus в історії виставили на продаж (фото)
Найшвидший та найексклюзивніший Lexus в історії виставили на продаж (фото)

Ferrari Enzo оснащений високооборотним 6,0-літровим V12 на 660 к. с. та 7-ступінчастою роботизованою КПП. Він розганяється до 100 км/год за 3,4 с і розвиває 350 км/год і вважався одним із найшвидших авто свого часу.

Ferrari Enzo 2003, Ferrari Enzo, новий Ferrari Enzo, суперкар Ferrari Fullscreen
Двері суперкара піднімаються вгору
Фото: Mecum

Саме цей автомобіль пофарбований у рідкісний сріблястий колір (переважна більшість Enzo були червоними). Його пробіг за 20 років — лише 11 800 км.

Раніше Фокус розповідав, що на аукціоні продадуть найперший у світі суперкар.