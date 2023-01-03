В Британии на свадьбу приехали десятки суперкаров стоимостью более $12 миллионов (фото)

Эта британская свадьба практически повторяет одну из сцен фильма "Форсаж". На церемонии собрались около 35 суперкаров и роскошных авто, стоимость которых оценивается в более, чем 12 млн долларов.

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В Бирмингеме на свадебной церемонии собралась коллекция роскошных автомобилей, общей стоимостью более 12 миллионов долларов. Это больше напоминало сцену из фильма "Форсаж", чем свадьбу. Фото с праздника опубликовали на сайте Birmingham Live.

За рулем дорогих суперкаров и роскошных авто находились свадебные гости. Церемония состоялась в канун Нового года.

[ + – ] На свадьбе заметили Audi R8, Lamborghini Urus и Ferrari 488 Фото: Birmingham Live

На празднике заметили около 20 суперкаров и еще 10 Rolls Royce. Жених приехал на Lamborghini Aventador SVJ стоимостью более 400 тысяч долларов.

Все гости собрались возле дома пары, чтобы сделать впечатляющие фото. Далеко не все друзья и родственники жениха и невесты могут позволить себе такие дорогие авто, поэтому многие взяли их в аренду.

Супруги изначально хотели устроить из свадьбы настоящее шоу. Чтобы реализовать свои планы, им пришлось обратиться сразу к нескольким компаниям, которые арендуют дорогие автомобили.

[ + – ] Десятки дорогих автомобилей предоставили сразу несолько компаний Фото: Birmingham Live

Среди автомобилей заметили Lamborghini Huracan, Aventador и Urus, Ferrari 488 Spider и 488 Pista, McLaren 720, Range Rover SVR. Rolls Royce Phantom и Ghost, а также два Mercedes SLS и E63 S AMG и еще два Audi R8 Spyder.

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Автомобили вернули сразу после окончания церемонии. Все обошлось без инцидентов.

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