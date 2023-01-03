У Британії на весілля приїхали десятки суперкарів вартістю понад $12 мільйонів (фото)

Це британське весілля практично повторює одну зі сцен фільму "Форсаж". На церемонії зібралися близько 35 суперкарів та розкішних авто, вартість яких оцінюється у понад 12 млн доларів.

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У Бірмінгемі на весільній церемонії зібралася колекція розкішних автомобілів загальною вартістю понад 12 мільйонів доларів. Це більше нагадувало сцену з фільму "Форсаж", аніж весілля. Фото зі свята опублікували на сайті Birmingham Live.

За кермом дорогих суперкарів та розкішних авто знаходилися весільні гості. Церемонія відбулася напередодні Нового року.

[ + – ] На весіллі помітили Audi R8, Lamborghini Urus та Ferrari 488 Фото: Birmingham Live

На святі помітили близько 20 суперкарів та ще 10 Rolls Royce. Наречений приїхав на Lamborghini Aventador SVJ вартістю понад 400 тисяч доларів.

Всі гості зібралися біля будинку пари, щоб зробити неймовірні фото. Далеко не всі друзі та родичі нареченого можуть дозволити собі такі дорогі авто, тому багато хто взяв їх в оренду.

Подружжя спочатку хотіло влаштувати із весілля справжнє шоу. Щоб реалізувати свої плани, їм довелося звернутися до кількох компаній, які орендують дорогі автомобілі.

[ + – ] Десятки дорогих автомобілів надали відразу кілька компаній Фото: Birmingham Live

Серед автомобілів помітили Lamborghini Huracan, Aventador та Urus, Ferrari 488 Spider та 488 Pista, McLaren 720, Range Rover SVR. Rolls Royce Phantom та Ghost, а також два Mercedes SLS та E63 S AMG та ще два Audi R8 Spyder.

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Автомобілі повернули одразу після закінчення церемонії. Все обійшлося без інцидентів.

Раніше Фокус писав, що у Києві на продаж виставлена ціла колекція старовинних та ексклюзивних автомобілів.