Caterham на стероидах: в США создали безумный родстер с V8 под капотом (видео)

Мощный родстер отдает дань уважения оригинальному Troy Indy Special из 50-х. Современная реплика стала гораздо мощнее и быстрее.

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Американская компания 7Fifteen Motorworks создала невероятную реплику классического родстера Troy Indy Special, который получил мощный V8 под капотом. Подробности об авто рассказал блогер Джей Лено на своем YouTube-канале.

Необычный автомобиль разработали и построили Джон Кендалл и его отец. Они хотели воссоздать родстер Troy Indy Special из 50-х, но в современной реинкарнации.

[ + – ] Каждый родстер собирается вручную Фото: 7Fifteen Motorworks

Кендалл признался, что создать такой проект оказалось труднее, чем они с отцом считали изначально. Им пришлось купить оригинальный Troy Indy Special, а затем отсканировать его в 3D, чтобы получить точный макет кузова и подвески.

Под капотом у 7Fifteen Motorworks Troy Indy Special расположен 6,2-литровый атмосферный V8 GM LS3, мощностью 495 л.с. Если покупателю этого покажется недостаточно, отдачу двигателя могут повысить до 525 л.с.

[ + – ] Мощный V8 позволяет родстеру развивать невероятную скорость Фото: 7Fifteen Motorworks

Кузов 7Fifteen Motorworks Troy Indy Special изготовлен из алюминия. Это позволило снизить вес авто до 998 кг (с учетом полного бензобака).

На родстер установили спортивные тормоза Wilwood. Для лучшего управление авто оснастили независимой подвеской с толкателями на всех осях.

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Кендалл заявил, что все авто будут собраны на высочайшем уровне. Поэтому начальная цена на 7Fifteen Motorworks Troy Indy Special составляет 195 000 долларов. Блогер Джей Лено отметил, что родстер дарит незабываемые ощущения, поэтому стоит своих денег.

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