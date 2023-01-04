Caterham на стероїдах: у США створили шалений родстер з V8 під капотом (відео)

Потужний родстер віддає шану оригінальному Troy Indy Special із 50-х. Сучасна репліка стала набагато потужнішою та швидше.

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Американська компанія 7Fifteen Motorworks створила неймовірну репліку класичного родстера Troy Indy Special, який отримав потужний V8 під капотом. Подробиці про автомобіль розповів блогер Джей Лено на своєму YouTube-каналі.

Незвичайний автомобіль розробили та побудували Джон Кендалл та його батько. Вони хотіли відтворити родстер Troy Indy Special із 50-х, але в сучасній реінкарнації.

[ + – ] Кожен родстер збирається вручну Фото: 7Fifteen Motorworks

Кендал зізнався, що створити такий проєкт виявилося важчим, ніж вони з батьком вважали спочатку. Їм довелося купити оригінальний Troy Indy Special, а потім відсканувати його у 3D, щоб отримати точний макет кузова та підвіски.

Під капотом у 7Fifteen Motorworks Troy Indy Special розташований 6,2-літровий атмосферний V8 GM LS3, потужністю 495 л. Якщо покупцю цього видасться недостатньо, віддачу двигуна можуть підвищити до 525 к. с.

[ + – ] Потужний V8 дозволяє родстеру розвивати неймовірну швидкість Фото: 7Fifteen Motorworks

Кузов 7Fifteen Motorworks Troy Indy Special виготовлений з алюмінію. Це дозволило зменшити вагу авто до 998 кг (з урахуванням повного бензобака).

На родстер встановили спортивні гальма Wilwood. Для кращого керування авто оснастили незалежною підвіскою зі штовхачами на всіх осях.

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Кендал заявив, що всі авто будуть зібрані на найвищому рівні. Тому початкова ціна на 7Fifteen Motorworks Troy Indy Special складає 195 000 доларів. Блогер Джей Лено зазначив, що родстер дарує незабутні відчуття, тому вартує своїх грошей.

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