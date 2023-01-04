В Китае создали бюджетный рамный пикап за 12 500 долларов (фото)
JMC Baodian пользуется огромной популярностью в Китае. Новое поколение пикапа предлагает неплохую грузоподъемность и внедорожные характеристики за небольшую стоимость.
В Китае продают бюджетный рамный внедорожник JMC Baodian. Он пользуется огромным спросом в стране из-за своей цены и неплохого качества. Подробности об авто рассказали на сайте autohome.com.cn.
Первое поколение JMC Baodian было выпущено в Китае еще в 2002 году. Сейчас на китайский рынок вышла его новая версия.
В 2020 году было представлено новое поколение JMC Baodian. Теперь в 2023 году пикап получил рестайлинг.
Спереди расположены узкие фары и массивная решетка радиатора. Сзади находится большая погрузочная платформа с дополнительными креплениями для багажа.
Габариты JMC Baodian:
- Длина — 5301/5656 мм
- Ширина — 1905 мм
- Высота — 1782 мм
- Колесная база — 3085/3350 мм
Грузоподъемность пикапа составляет 1200 кг. Он оснащается 1,8-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 177 л.с. и 280 Нм крутящего момента или 2,5-литровым турбодизелем на 140 сил и 315 Нм крутящего момента. Первый силовой агрегат работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а второй — с 5-ступенчатой МКПП. Все версии предлагаются с передним и полным приводом.Важно
Цены на бензиновую версию JMC Baodian начинаются от 85 800 юаней (12 460 долларов). Дизельные пикапы обойдутся минимум в 89 800 юаней (13 040 долларов).
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