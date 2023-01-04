У Китаї створили бюджетний рамний пікап за 12 500 доларів (фото)

JMC Baodian має величезну популярність у Китаї. Нове покоління пікапа пропонує непогану вантажопідйомність і позашляхові характеристики за невелику вартість.

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У Китаї продають бюджетний позашляховик рамний JMC Baodian. Він має великий попит у країні через свою ціну та непогану якість. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті autohome.com.cn.

Перше покоління JMC Baodian випустили в Китаї ще у 2002 році. Нині на китайський ринок вийшла його нова версія.

[ + – ] Нове покоління пікапа відрізняється вузькими фарами і великою решіткою радіатора Фото: autohome.com.cn

2020 року представили нове покоління JMC Baodian. Тепер 2023 року пікап отримав рестайлінг.

Спереду розташовані вузькі фари та масивна решітка радіатора. Позаду знаходиться велика платформа вантажівки з додатковими кріпленнями для багажу.

[ + – ] Пікап може перевозити вантаж до 1200 кг Фото: autohome.com.cn

Габарити JMC Baodian:

Довжина — 5301/5656 мм.

Ширина — 1905 мм

Висота — 1782 мм

Колісна база — 3085/3350 мм

[ + – ] Інтер'єр пікапа виконаний не на найвищому рівні, але його виправдовує вартість Фото: autohome.com.cn

Вантажопідйомність пікапа складає 1200 кг. Він оснащується 1,8-літровим бензиновим турбованим двигуном потужністю 177 к. с. і 280 Нм крутного моменту або 2,5-літровим турбодизелем на 140 сил і 315 Нм крутного моменту. Перший силовий агрегат працює в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою передач, а другий — з 5-ступінчастою МКПП. Всі версії пропонуються з переднім та повним приводом.

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Ціни на бензинову версію JMC Baodian починаються від 85 800 юанів (12 460 доларів). Дизельні пікапи коштуватимуть щонайменше 89 800 юанів (13 040 доларів).

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