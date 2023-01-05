Представлен ремень безопасности с подогревом, увеличивающий запас хода электрокаров (фото)

Ремень безопасности Heat Belt позволит увеличить запас хода электромобиля на 15 процентов. Этого можно достичь благодаря экономии заряда аккумулятора авто.

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Компания ZF представила инновационный ремень безопасности Heat Belt с подогревом, который поможет увеличить запас хода электромобилей. Он предназначен для повышения эффективности авто в холодную погоду. О новинке рассказали на сайте Motor1.

Идея ZF заключается в том, что электромобиль будет использовать меньше заряда аккумулятора для прогрева интерьера. Запас хода при низких температурах может увеличиться на целых 15 процентов.

[ + – ] Heat Belt может нагреваться до +40°C Фото: ZF

В ремень встроены нагревательные элементы, обеспечивающие равномерное ощущение тепла при минимальном увеличении толщины лямки. Он использует мощность около 70 Вт и может нагреваться до 40 градусов по Цельсию.

[ + – ] Heat Belt от ZF выглядит как привычный ремень безопасности Фото: ZF

Heat Belt выглядит как обычный ремень безопасности. Для его установки не требуется дополнительное оборудование.

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В ZF намерены доказать превосходство Heat Belt над обычными ремнями. После этого компания предложит ведущим автопроизводителям свою технологию.

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