Представлен ремень безопасности с подогревом, увеличивающий запас хода электрокаров (фото)
Ремень безопасности Heat Belt позволит увеличить запас хода электромобиля на 15 процентов. Этого можно достичь благодаря экономии заряда аккумулятора авто.
Компания ZF представила инновационный ремень безопасности Heat Belt с подогревом, который поможет увеличить запас хода электромобилей. Он предназначен для повышения эффективности авто в холодную погоду. О новинке рассказали на сайте Motor1.
Идея ZF заключается в том, что электромобиль будет использовать меньше заряда аккумулятора для прогрева интерьера. Запас хода при низких температурах может увеличиться на целых 15 процентов.
В ремень встроены нагревательные элементы, обеспечивающие равномерное ощущение тепла при минимальном увеличении толщины лямки. Он использует мощность около 70 Вт и может нагреваться до 40 градусов по Цельсию.
Heat Belt выглядит как обычный ремень безопасности. Для его установки не требуется дополнительное оборудование.Важно
В ZF намерены доказать превосходство Heat Belt над обычными ремнями. После этого компания предложит ведущим автопроизводителям свою технологию.
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