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Представлен ремень безопасности с подогревом, увеличивающий запас хода электрокаров (фото)

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Фото: ZF | Инновационный ремень безопасности позволит увеличить запас хода электромобиля на 15 процентов

Ремень безопасности Heat Belt позволит увеличить запас хода электромобиля на 15 процентов. Этого можно достичь благодаря экономии заряда аккумулятора авто.

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Компания ZF представила инновационный ремень безопасности Heat Belt с подогревом, который поможет увеличить запас хода электромобилей. Он предназначен для повышения эффективности авто в холодную погоду. О новинке рассказали на сайте Motor1.

Идея ZF заключается в том, что электромобиль будет использовать меньше заряда аккумулятора для прогрева интерьера. Запас хода при низких температурах может увеличиться на целых 15 процентов.

ZF Fullscreen
Heat Belt может нагреваться до +40°C
Фото: ZF

В ремень встроены нагревательные элементы, обеспечивающие равномерное ощущение тепла при минимальном увеличении толщины лямки. Он использует мощность около 70 Вт и может нагреваться до 40 градусов по Цельсию.

ZF Fullscreen
Heat Belt от ZF выглядит как привычный ремень безопасности
Фото: ZF

Heat Belt выглядит как обычный ремень безопасности. Для его установки не требуется дополнительное оборудование.

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В ZF намерены доказать превосходство Heat Belt над обычными ремнями. После этого компания предложит ведущим автопроизводителям свою технологию.

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