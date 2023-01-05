Представлений ремінь безпеки з підігрівом, що збільшує запас ходу електрокарів (фото)

Пасок безпеки Heat Belt дозволить збільшити запас ходу електромобіля на 15 відсотків. Цього можна досягти завдяки заощадженню акумулятора авто.

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Компанія ZF представила інноваційний пас безпеки Heat Belt із підігрівом, який допоможе збільшити запас ходу електромобілів. Він призначений для підвищення ефективності авто в холодну погоду. Про новинку розповіли на сайті Motor1.

Ідея ZF полягає в тому, що електромобіль використовуватиме менше заряду акумулятора для прогрівання інтер'єру. Запас ходу за низьких температур може збільшитися на цілих 15 відсотків.

[ + – ] Heat Belt може нагріватися до +40°C Фото: ZF

У ремінь вбудовані нагрівальні елементи, що забезпечують рівномірне відчуття тепла за мінімального збільшення товщини лямки. Він використовує потужність близько 70 Вт і може нагріватися до 40 градусів за Цельсієм.

[ + – ] Heat Belt від ZF має вигляд звичного ременя безпеки Фото: ZF

Heat Belt від ZF має вигляд звичного ременя безпеки. Для його встановлення не потрібне додаткове обладнання.

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У ZF мають намір довести перевагу Heat Belt над звичайними ременями. Після цього компанія запропонує провідним автовиробникам свою технологію.

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