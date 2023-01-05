Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Представлений ремінь безпеки з підігрівом, що збільшує запас ходу електрокарів (фото)

ZF, Авто, Автомобілі, Технології, Інновації, Ремінь безпеки, Фото
Фото: ZF | Інноваційний ремінь безпеки дозволить збільшити запас ходу електромобіля на 15 відсотків

Пасок безпеки Heat Belt дозволить збільшити запас ходу електромобіля на 15 відсотків. Цього можна досягти завдяки заощадженню акумулятора авто.

Related video

Компанія ZF представила інноваційний пас безпеки Heat Belt із підігрівом, який допоможе збільшити запас ходу електромобілів. Він призначений для підвищення ефективності авто в холодну погоду. Про новинку розповіли на сайті Motor1.

Ідея ZF полягає в тому, що електромобіль використовуватиме менше заряду акумулятора для прогрівання інтер'єру. Запас ходу за низьких температур може збільшитися на цілих 15 відсотків.

ZF Fullscreen
Heat Belt може нагріватися до +40°C
Фото: ZF

У ремінь вбудовані нагрівальні елементи, що забезпечують рівномірне відчуття тепла за мінімального збільшення товщини лямки. Він використовує потужність близько 70 Вт і може нагріватися до 40 градусів за Цельсієм.

ZF Fullscreen
Heat Belt від ZF має вигляд звичного ременя безпеки
Фото: ZF

Heat Belt від ZF має вигляд звичного ременя безпеки. Для його встановлення не потрібне додаткове обладнання.

Важливо
Мотор Honda та просунутий автопілот: презентовано інноваційний автомобіль Sony (відео)
Мотор Honda та просунутий автопілот: презентовано інноваційний автомобіль Sony (відео)

У ZF мають намір довести перевагу Heat Belt над звичайними ременями. Після цього компанія запропонує провідним автовиробникам свою технологію.

Раніше Фокус писав, що BMW на технологічній виставці CES 2023 представила унікальний концепт-кар i Vision Dee із передовими технологіями та можливістю змінювати колір кузова на ходу.