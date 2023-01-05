Stellantis наладит выпуск электрических летающих такси нестандартной конструкции (видео)

Летающее такси Archer Midnight взлетает и садится вертикально и рассчитано на 4 пасссажиров. Оно может развивать скорость до 240 км/ч, а его запас хода составляет 160 км.

Related video

Концерн Stellantis открывает для себя новое направление деятельности. Транснациональный автогигант займется разработку летающих такси. Об этом сообщается на официальном сайте концерна.

[ + – ] Archer Midnight взлетает и садится вертикально Фото: Stellantis

Stellantis подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Archer Aviation, которая занимается разработкой электрических конвертопланов. Автоконцерн готов инвестировать в новый бизнес 150 миллионов долларов.

Летающее такси Archer Midnight планируют выпускать на предприятии в американском штате Джорджия. Первые его экземпляры соберут в 2024 году.

[ + – ] Воздушное такси может перевозить четырех пассажиров или 450 кг груза Фото: Stellantis

Archer Midnight — нестандартный электрический конвертоплан с 12 электромоторами, каждый из которых вращает отдельный винт. На каждые два мотора приходится по батарее — это обеспечивает автономность и позволяет продолжать полет при выходе из строя одной из силовых установок.

Важно

В Украине запретили перевозку пассажиров в переоборудованных автобусах

Электрическое воздушное такси взлетает и садится вертикально. Оно развивает скорость до 240 км/ч и обладает запасом хода 160 км.

Archer Midnight рассчитан на пилота и четырех пассажиров либо 450 кг груза. Разработчики считают, что выгоднее всего эксплуатировать летающее такси в коротких перелетах длительностью 10 минут на расстояния до 32 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Италии создали беспилотное авто, которое можно поднять на лифте в квартиру.