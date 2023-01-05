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Авто

Stellantis наладит выпуск электрических летающих такси нестандартной конструкции (видео)

летающее такси Stellantis, Archer Midnight, летающее такси, воздушное такси
Фото: Stellantis | Archer Midnight — электрический конвертоплан с 12 моторами

Летающее такси Archer Midnight взлетает и садится вертикально и рассчитано на 4 пасссажиров. Оно может развивать скорость до 240 км/ч, а его запас хода составляет 160 км.

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Концерн Stellantis открывает для себя новое направление деятельности. Транснациональный автогигант займется разработку летающих такси. Об этом сообщается на официальном сайте концерна.

летающее такси Stellantis, Archer Midnight, летающее такси, воздушное такси Fullscreen
Archer Midnight взлетает и садится вертикально
Фото: Stellantis

Stellantis подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Archer Aviation, которая занимается разработкой электрических конвертопланов. Автоконцерн готов инвестировать в новый бизнес 150 миллионов долларов.

Летающее такси Archer Midnight планируют выпускать на предприятии в американском штате Джорджия. Первые его экземпляры соберут в 2024 году.

летающее такси Stellantis, Archer Midnight, летающее такси, воздушное такси Fullscreen
Воздушное такси может перевозить четырех пассажиров или 450 кг груза
Фото: Stellantis

Archer Midnight — нестандартный электрический конвертоплан с 12 электромоторами, каждый из которых вращает отдельный винт. На каждые два мотора приходится по батарее — это обеспечивает автономность и позволяет продолжать полет при выходе из строя одной из силовых установок.

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Электрическое воздушное такси взлетает и садится вертикально. Оно развивает скорость до 240 км/ч и обладает запасом хода 160 км.

Archer Midnight рассчитан на пилота и четырех пассажиров либо 450 кг груза. Разработчики считают, что выгоднее всего эксплуатировать летающее такси в коротких перелетах длительностью 10 минут на расстояния до 32 км.

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